Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов

Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов

2025-09-11T13:04+0300

2025-09-11T13:04+0300

2025-09-11T13:04+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предложение нефти на мировом рынке в августе достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, во многом благодаря продолжающемуся отказу ОПЕК+ от "добровольных" ограничений, а также значительному объему предложения от стран, не входящих в альянс, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе. "Мировые поставки нефти в августе выросли на 20 тысяч баррелей в сутки и достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, поскольку страны ОПЕК+ продолжили "прикручивать" сокращения добычи, а предложение стран, не входящих в ОПЕК+, приблизилось к историческим максимумам", - говорится в докладе. При этом поставки нефти на рынок со стороны ОПЕК+ в августе выросли на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, однако поставки стран, не входящих в альянс, снизились на 70 тысяч баррелей в день за счет Канады, США и Бразилии, где производство немного отступило от июльских рекордов. Однако относительно аналогичного периода прошлого года мировое предложение нефти в августе выросло на 3 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК+ пришлось 1,7 миллиона. МЭА также повысило прогноз темпов роста добычи нефти по итогам текущего года, на 200 тысяч баррелей в сутки - с 2,5 до 2,7 миллиона, и теперь ждет его на уровне 105,8 миллиона. В следующем году агентство прогнозирует рост добычи в мире на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 107,9 миллиона баррелей.

