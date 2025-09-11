https://1prime.ru/20250911/mea-862123383.html
Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов
Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов
Предложение нефти на мировом рынке в августе достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, во многом благодаря продолжающемуся отказу ОПЕК+ от... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:04+0300
2025-09-11T13:04+0300
2025-09-11T13:04+0300
энергетика
нефть
канада
сша
бразилия
опек
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49931bb770121ae244f2b0ef7200eb5f.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предложение нефти на мировом рынке в августе достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, во многом благодаря продолжающемуся отказу ОПЕК+ от "добровольных" ограничений, а также значительному объему предложения от стран, не входящих в альянс, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе. "Мировые поставки нефти в августе выросли на 20 тысяч баррелей в сутки и достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, поскольку страны ОПЕК+ продолжили "прикручивать" сокращения добычи, а предложение стран, не входящих в ОПЕК+, приблизилось к историческим максимумам", - говорится в докладе. При этом поставки нефти на рынок со стороны ОПЕК+ в августе выросли на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, однако поставки стран, не входящих в альянс, снизились на 70 тысяч баррелей в день за счет Канады, США и Бразилии, где производство немного отступило от июльских рекордов. Однако относительно аналогичного периода прошлого года мировое предложение нефти в августе выросло на 3 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК+ пришлось 1,7 миллиона. МЭА также повысило прогноз темпов роста добычи нефти по итогам текущего года, на 200 тысяч баррелей в сутки - с 2,5 до 2,7 миллиона, и теперь ждет его на уровне 105,8 миллиона. В следующем году агентство прогнозирует рост добычи в мире на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 107,9 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250911/neft-862114814.html
канада
сша
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cff2a6f78ec1bb7358fc8de6706ee1a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, канада, сша, бразилия, опек, мэа
Энергетика, Нефть, КАНАДА, США, БРАЗИЛИЯ, ОПЕК, МЭА
Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов
Предложение нефти на мировом рынке достигло 106,9 миллионов баррелей в сутки
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предложение нефти на мировом рынке в августе достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, во многом благодаря продолжающемуся отказу ОПЕК+ от "добровольных" ограничений, а также значительному объему предложения от стран, не входящих в альянс, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе.
"Мировые поставки нефти в августе выросли на 20 тысяч баррелей в сутки и достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, поскольку страны ОПЕК+ продолжили "прикручивать" сокращения добычи, а предложение стран, не входящих в ОПЕК+, приблизилось к историческим максимумам", - говорится в докладе.
При этом поставки нефти на рынок со стороны ОПЕК+ в августе выросли на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, однако поставки стран, не входящих в альянс, снизились на 70 тысяч баррелей в день за счет Канады, США и Бразилии, где производство немного отступило от июльских рекордов.
Однако относительно аналогичного периода прошлого года мировое предложение нефти в августе выросло на 3 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК+ пришлось 1,7 миллиона.
МЭА также повысило прогноз темпов роста добычи нефти по итогам текущего года, на 200 тысяч баррелей в сутки - с 2,5 до 2,7 миллиона, и теперь ждет его на уровне 105,8 миллиона. В следующем году агентство прогнозирует рост добычи в мире на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 107,9 миллиона баррелей.
Россия снизила добычу нефти в августе к июлю