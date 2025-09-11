Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов
2025-09-11T13:04+0300
2025-09-11T13:04+0300
энергетика
нефть
канада
сша
бразилия
опек
мэа
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предложение нефти на мировом рынке в августе достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, во многом благодаря продолжающемуся отказу ОПЕК+ от "добровольных" ограничений, а также значительному объему предложения от стран, не входящих в альянс, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе. "Мировые поставки нефти в августе выросли на 20 тысяч баррелей в сутки и достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, поскольку страны ОПЕК+ продолжили "прикручивать" сокращения добычи, а предложение стран, не входящих в ОПЕК+, приблизилось к историческим максимумам", - говорится в докладе. При этом поставки нефти на рынок со стороны ОПЕК+ в августе выросли на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, однако поставки стран, не входящих в альянс, снизились на 70 тысяч баррелей в день за счет Канады, США и Бразилии, где производство немного отступило от июльских рекордов. Однако относительно аналогичного периода прошлого года мировое предложение нефти в августе выросло на 3 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК+ пришлось 1,7 миллиона. МЭА также повысило прогноз темпов роста добычи нефти по итогам текущего года, на 200 тысяч баррелей в сутки - с 2,5 до 2,7 миллиона, и теперь ждет его на уровне 105,8 миллиона. В следующем году агентство прогнозирует рост добычи в мире на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 107,9 миллиона баррелей.
нефть, канада, сша, бразилия, опек, мэа
Энергетика, Нефть, КАНАДА, США, БРАЗИЛИЯ, ОПЕК, МЭА
13:04 11.09.2025
 
Предложение нефти в мире достигло рекордных объемов

Предложение нефти на мировом рынке достигло 106,9 миллионов баррелей в сутки

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предложение нефти на мировом рынке в августе достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, во многом благодаря продолжающемуся отказу ОПЕК+ от "добровольных" ограничений, а также значительному объему предложения от стран, не входящих в альянс, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе.
"Мировые поставки нефти в августе выросли на 20 тысяч баррелей в сутки и достигли рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки, поскольку страны ОПЕК+ продолжили "прикручивать" сокращения добычи, а предложение стран, не входящих в ОПЕК+, приблизилось к историческим максимумам", - говорится в докладе.
При этом поставки нефти на рынок со стороны ОПЕК+ в августе выросли на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, однако поставки стран, не входящих в альянс, снизились на 70 тысяч баррелей в день за счет Канады, США и Бразилии, где производство немного отступило от июльских рекордов.
Однако относительно аналогичного периода прошлого года мировое предложение нефти в августе выросло на 3 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК+ пришлось 1,7 миллиона.
МЭА также повысило прогноз темпов роста добычи нефти по итогам текущего года, на 200 тысяч баррелей в сутки - с 2,5 до 2,7 миллиона, и теперь ждет его на уровне 105,8 миллиона. В следующем году агентство прогнозирует рост добычи в мире на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 107,9 миллиона баррелей.
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Россия снизила добычу нефти в августе к июлю
Заголовок открываемого материала