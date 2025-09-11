https://1prime.ru/20250911/neft-862106633.html
Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА
Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА
2025-09-11T08:58+0300
экономика
нефть
рынок
сша
опек
мэа
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются в ожидании выхода докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% - до 67,26 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 63,44 доллара. Позднее в четверг инвесторы ожидают доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти. На динамику цен на нефть также могла повлиять вышедшая в среду вечером статистика из США. Так, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 5 сентября выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения их объемов.
сша
