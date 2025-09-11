Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/neft-862106633.html
Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА
Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА - 11.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА
Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются в ожидании выхода докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T08:58+0300
2025-09-11T08:58+0300
экономика
нефть
рынок
сша
опек
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862106481_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_462a2d7861924ca698865c3f1b02c57f.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются в ожидании выхода докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% - до 67,26 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 63,44 доллара. Позднее в четверг инвесторы ожидают доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти. На динамику цен на нефть также могла повлиять вышедшая в среду вечером статистика из США. Так, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 5 сентября выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения их объемов.
https://1prime.ru/20250910/neft-862086201.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862106481_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_1eb0661475ef8696c9ff79bb5a8120c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, опек, мэа
Экономика, Нефть, Рынок, США, ОПЕК, МЭА
08:58 11.09.2025
 
Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА

Мировые цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются в ожидании выхода докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% - до 67,26 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 63,44 доллара.
Позднее в четверг инвесторы ожидают доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.
На динамику цен на нефть также могла повлиять вышедшая в среду вечером статистика из США. Так, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 5 сентября выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения их объемов.
Берег Черного моря - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
КТК оплатил ущерб от утечки нефти в Черном море
Вчера, 18:55
 
ЭкономикаНефтьРынокСШАОПЕКМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала