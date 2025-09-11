https://1prime.ru/20250911/neft-862106633.html

Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА

Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА - 11.09.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА

Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются в ожидании выхода докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T08:58+0300

2025-09-11T08:58+0300

2025-09-11T08:58+0300

экономика

нефть

рынок

сша

опек

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862106481_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_462a2d7861924ca698865c3f1b02c57f.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются в ожидании выхода докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% - до 67,26 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 63,44 доллара. Позднее в четверг инвесторы ожидают доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти. На динамику цен на нефть также могла повлиять вышедшая в среду вечером статистика из США. Так, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 5 сентября выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения их объемов.

https://1prime.ru/20250910/neft-862086201.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, опек, мэа