МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году - до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 103,87 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть увеличится на 740 тысяч баррелей в сутки в 2025 году, что несколько выше предыдущего прогноза из-за снижения цен на нефть и некоторого улучшения экономических перспектив", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2025 года составит 103,874 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем докладе МЭА оценивало спрос в мире в 103,737 миллиона баррелей в сутки. При этом организация скорректировала данные за 2024 год: ранее в МЭА считали, что спрос в мире в прошлом году составлял 103,052 миллиона баррелей в сутки, а теперь показатель был пересчитан до 103,138 миллиона баррелей.

