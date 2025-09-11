Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия снизила добычу нефти в августе к июлю - 11.09.2025
Россия снизила добычу нефти в августе к июлю
2025-09-11T11:02+0300
2025-09-11T11:02+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе снизила добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 9,28 миллиона, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в июле добыча нефти в России составляла 9,31 миллиона баррелей в сутки, тогда как в августе она снизилась до 9,28 миллиона баррелей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. А в феврале текущего года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
нефть, россия, сша, александр новак, опек, мэа, rystad energy
Экономика, Нефть, РОССИЯ, США, Александр Новак, ОПЕК, МЭА, Rystad Energy
11:02 11.09.2025
 
Россия снизила добычу нефти в августе к июлю

МЭА: Россия снизила добычу нефти в августе к июлю на 30 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе снизила добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 9,28 миллиона, следует из доклада агентства.
Согласно приложенным таблицам, в июле добыча нефти в России составляла 9,31 миллиона баррелей в сутки, тогда как в августе она снизилась до 9,28 миллиона баррелей.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка.
А в феврале текущего года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
Экономика Нефть РОССИЯ США Александр Новак ОПЕК МЭА Rystad Energy
 
 
Заголовок открываемого материала