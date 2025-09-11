https://1prime.ru/20250911/neft-862114814.html

Россия снизила добычу нефти в августе к июлю

Россия снизила добычу нефти в августе к июлю - 11.09.2025, ПРАЙМ

Россия снизила добычу нефти в августе к июлю

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе снизила добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 9,28... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T11:02+0300

2025-09-11T11:02+0300

2025-09-11T11:02+0300

экономика

нефть

россия

сша

александр новак

опек

мэа

rystad energy

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862114645_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_f5a96f147dfcb3e9ea160258cf773fa0.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе снизила добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 9,28 миллиона, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в июле добыча нефти в России составляла 9,31 миллиона баррелей в сутки, тогда как в августе она снизилась до 9,28 миллиона баррелей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. А в феврале текущего года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

https://1prime.ru/20250911/neft-862114384.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, александр новак, опек, мэа, rystad energy