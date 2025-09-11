https://1prime.ru/20250911/neft-862114814.html
Россия снизила добычу нефти в августе к июлю
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе снизила добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 9,28 миллиона, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в июле добыча нефти в России составляла 9,31 миллиона баррелей в сутки, тогда как в августе она снизилась до 9,28 миллиона баррелей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. А в феврале текущего года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
