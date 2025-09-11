https://1prime.ru/20250911/neft-862114985.html

Казахстан и Ирак сильно превысили квоту по добыче нефти в ОПЕК+

2025-09-11T11:04+0300

2025-09-11T11:04+0300

2025-09-11T11:05+0300

энергетика

нефть

казахстан

ирак

саудовская аравия

александр новак

опек

мэа

rystad energy

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстан превысил квоту по добыче нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных ограничений в августе на 240 тысяч баррелей в сутки, Ирак - на 510 тысяч баррелей в сутки, при этом Россия практически соответствовала разрешенному уровню, ее добыча была на 20 тысяч баррелей выше, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно данным таблицы, Казахстан добывал в прошлом месяце 1,77 миллиона баррелей в сутки при ограничении в 1,53 миллиона баррелей в сутки. В то же время производство Ирака составило 4,55 миллиона баррелей в сутки, хотя ему было разрешено только 4,04 миллиона баррелей в сутки. Россия добывала 9,28 миллиона баррелей в сутки, имея ограничения в 9,26 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия добывала 9,69 миллиона баррелей в сутки, что на 70 тысяч меньше, чем ее разрешенный уровень в 9,76 миллиона баррелей, Алжир - 920 тысяч баррелей в сутки, что на 30 тысяч баррелей в сутки меньше цели. ОАЭ превысили ограничения на 170 тысяч баррелей в сутки (добыча - 3,43 миллиона баррелей), Кувейт - на 190 тысяч (добыча - 2,68 миллиона баррелей в сутки), Оман - на 10 тысяч (добыча - 800 тысяч баррелей). Суммарно, по оценкам МЭА, добыча восьми участников, у которых есть добровольные ограничения в ОПЕК+, в августе составила 33,12 миллиона баррелей в сутки, что на 140 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июле. При этом разрешенный уровень добычи для них суммарно составил 32,08 миллиона баррелей в сутки, исходя из расчетов агентства. То есть "восьмерка" добывала на 1,04 миллиона баррелей в сутки больше, чем договорилась. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо общих для всех квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки они отказываются с апреля, ежемесячно наращивая максимально разрешенный уровень производства. В августе рост относительно июля составил почти 550 тысяч баррелей в сутки. В сентябре ОПЕК+ завершает выход из этих ограничений. С октября восьмерка решила увеличить максимум добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках досрочного отказа от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. Согласно обновленному графику, они должны возместить с августа 2025 года по конец июля 2026 года сверхдобычу в размере 4,799 миллиона баррелей в сутки. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

казахстан

ирак

саудовская аравия

