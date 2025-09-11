https://1prime.ru/20250911/neft-862130343.html
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА - 11.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА
Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), инвесторы ждут доклада по нефтяному... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:28+0300
2025-09-11T14:28+0300
2025-09-11T14:28+0300
экономика
нефть
сша
мэа
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), инвесторы ждут доклада по нефтяному рынку от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% - до 66,99 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 63,12 доллара. Рынок обращает внимание на ежемесячный доклад МЭА, опубликованный ранее в четверг. В нем агентство заявило, что предложение нефти в мире в августе достигло рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки на фоне продолжающегося отказа ОПЕК+ от добровольных ограничений и значительного объема предложения от стран, не входящих в альянс. Также МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 740 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает его на уровне 103,9 миллиона баррелей в день, следует из документа. Теперь инвесторы ожидают позднее в четверг и публикации доклада ОПЕК, в котором также будут обновлены основные прогнозы по нефтяному рынку. Котировки в то же время несколько корректируются после трехдневного роста. За это время стоимость нефти суммарно выросла примерно на 3%. Трейдеры обращают внимание и на статистику по запасам в США, опубликованную днем ранее. Согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 5 сентября выросли на 3,9 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250911/neft-862114384.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, мэа, опек
Экономика, Нефть, США, МЭА, ОПЕК
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА
Мировые цены на нефть снижаются после публикации доклада МЭА
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), инвесторы ждут доклада по нефтяному рынку от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% - до 66,99 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 63,12 доллара.
Рынок обращает внимание на ежемесячный доклад МЭА, опубликованный ранее в четверг. В нем агентство заявило, что предложение нефти в мире в августе достигло рекордных 106,9 миллиона баррелей в сутки на фоне продолжающегося отказа ОПЕК+ от добровольных ограничений и значительного объема предложения от стран, не входящих в альянс.
Также МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 740 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает его на уровне 103,9 миллиона баррелей в день, следует из документа.
Теперь инвесторы ожидают позднее в четверг и публикации доклада ОПЕК, в котором также будут обновлены основные прогнозы по нефтяному рынку.
Котировки в то же время несколько корректируются после трехдневного роста. За это время стоимость нефти суммарно выросла примерно на 3%.
Трейдеры обращают внимание и на статистику по запасам в США, опубликованную днем ранее. Согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 5 сентября выросли на 3,9 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире