Добыча нефти в России в августе выросла к июлю

2025-09-11T15:05+0300

2025-09-11T15:05+0300

2025-09-11T15:05+0300

энергетика

нефть

опек

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в августе увеличилась по сравнению с июлем в среднем на 50 тысяч баррелей в сутки и составила 9,173 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. По данным организации, в июле Россия добывала 9,123 миллиона баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки они отказываются с апреля, ежемесячно наращивая максимально разрешенный уровень производства. В августе рост относительно июля составил почти 550 тысяч баррелей в сутки. В сентябре ОПЕК+ завершает выход из этих ограничений. С октября восьмерка решила увеличить максимум добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках досрочного отказа от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. С учетом обновленного графика в августе России было разрешено увеличить добычу до 9,259 миллиона баррелей в сутки.

нефть, опек