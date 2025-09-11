Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в России в августе выросла к июлю - 11.09.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в России в августе выросла к июлю
Добыча нефти в России в августе выросла к июлю
15:05 11.09.2025
 
Добыча нефти в России в августе выросла к июлю

Добыча нефти в России в августе выросла к июлю на 50 тысяч баррелей в сутки

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в августе увеличилась по сравнению с июлем в среднем на 50 тысяч баррелей в сутки и составила 9,173 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
По данным организации, в июле Россия добывала 9,123 миллиона баррелей в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки они отказываются с апреля, ежемесячно наращивая максимально разрешенный уровень производства. В августе рост относительно июля составил почти 550 тысяч баррелей в сутки. В сентябре ОПЕК+ завершает выход из этих ограничений.
С октября восьмерка решила увеличить максимум добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках досрочного отказа от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. С учетом обновленного графика в августе России было разрешено увеличить добычу до 9,259 миллиона баррелей в сутки.
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
