ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире
энергетика
нефть
опек
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,29 миллиона баррелей в сутки, ожидает спрос на уровне 105,14 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации. Месяцем ранее ОПЕК также прогнозировала мировой спрос в 105,14 миллиона баррелей в сутки. Согласно приведенным в докладе таблицам, мировой спрос на нефть в 2024 году составлял 103,84 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост спроса в текущем году составит около 1,29 миллиона баррелей. Прогноз на 2026 год также сохранен: организация ожидает роста спроса на 1,38 миллиона баррелей в сутки. Как и месяцем ранее, в ОПЕК ожидают, что спрос на нефть в следующем году в мире будет на уровне 106,52 миллиона баррелей в сутки.
нефть, опек
