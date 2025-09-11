Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совбез ООН проведет экстренное заседание по просьбе Польши - 11.09.2025
Совбез ООН проведет экстренное заседание по просьбе Польши
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН дал согласие на проведение экстренного собрания по запросу польских властей после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), об этом Министерство иностранных дел Польши сообщило в социальной сети X. "Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нарушения воздушного пространства", — говорится в их публикации. В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории страны были уничтожены "опасные" дроны, которые он назвал российскими, но не предоставил объективных доказательств. Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен позже уточнила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. В интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш отметил, что Польша не предоставила свидетельств предполагаемого российского происхождения уничтоженных дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о запросах на контакты от польских властей. Он добавил, что руководство ЕС и НАТО регулярно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя при этом обоснований. Министерство обороны России уточнило, что при масштабном ударе российскими силами по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ночь на 10 сентября цели на территории Польши не планировались. Ведомство готово обсудить ситуацию с польскими коллегами относительно предположительно пересекших границу дронов. Тем временем, начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ночью Белоруссия информировала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках из Украины. Также, он отметил, что белорусские ПВО постоянно отслеживали отклонившиеся от курса в результате электронного воздействия дроны, часть которых была уничтожена в воздушном пространстве республики.
Совбез ООН проведет экстренное заседание по просьбе Польши

Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН дал согласие на проведение экстренного собрания по запросу польских властей после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), об этом Министерство иностранных дел Польши сообщило в социальной сети X.
"Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нарушения воздушного пространства", — говорится в их публикации.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории страны были уничтожены "опасные" дроны, которые он назвал российскими, но не предоставил объективных доказательств. Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен позже уточнила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. В интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш отметил, что Польша не предоставила свидетельств предполагаемого российского происхождения уничтоженных дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о запросах на контакты от польских властей. Он добавил, что руководство ЕС и НАТО регулярно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя при этом обоснований. Министерство обороны России уточнило, что при масштабном ударе российскими силами по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ночь на 10 сентября цели на территории Польши не планировались. Ведомство готово обсудить ситуацию с польскими коллегами относительно предположительно пересекших границу дронов.
Тем временем, начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ночью Белоруссия информировала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках из Украины. Также, он отметил, что белорусские ПВО постоянно отслеживали отклонившиеся от курса в результате электронного воздействия дроны, часть которых была уничтожена в воздушном пространстве республики.
