Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя - 11.09.2025, ПРАЙМ
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя - 11.09.2025, ПРАЙМ
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя
Россия поддерживает очередной проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по ситуации в Газе, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T23:44+0300
2025-09-11T23:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159566_0:244:2775:1804_1920x0_80_0_0_132a40cd40e975352d1a81a6db80b856.jpg
ООН, 11 сен – ПРАЙМ. Россия поддерживает очередной проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по ситуации в Газе, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. Десять непостоянных членов Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников. Два последних проекта были заветированы США. "Поддерживаем настрой десятки непостоянных членов Совета по продвижению проекта резолюции СБ по ситуации в Газе с акцентом на требовании к Израилю снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в анклав. Рассчитываем, что этот "продукт" будет включать и призыв к прекращению огня, без установления которого выправление гуманитарной ситуации в Газе попросту невозможно", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. РФ, отметил он, убеждена, что принятие резолюции станет "важной и действенной мерой на пути к облегчению страданий палестинского народа". Дата голосования по соответствующему проекту резолюции пока не сообщалась.
23:44 11.09.2025
 
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя

Небензя: Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе

ООН, 11 сен – ПРАЙМ. Россия поддерживает очередной проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по ситуации в Газе, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
Десять непостоянных членов Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников. Два последних проекта были заветированы США.
"Поддерживаем настрой десятки непостоянных членов Совета по продвижению проекта резолюции СБ по ситуации в Газе с акцентом на требовании к Израилю снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в анклав. Рассчитываем, что этот "продукт" будет включать и призыв к прекращению огня, без установления которого выправление гуманитарной ситуации в Газе попросту невозможно", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
РФ, отметил он, убеждена, что принятие резолюции станет "важной и действенной мерой на пути к облегчению страданий палестинского народа".
Дата голосования по соответствующему проекту резолюции пока не сообщалась.
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
23:22
 
Заголовок открываемого материала