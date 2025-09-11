https://1prime.ru/20250911/oon-862160759.html
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя - 11.09.2025, ПРАЙМ
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя
Россия поддерживает очередной проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по ситуации в Газе, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T23:44+0300
2025-09-11T23:44+0300
2025-09-11T23:44+0300
россия
общество
газа
рф
сша
василий небензя
оон
совбез
в мире
ООН, 11 сен – ПРАЙМ. Россия поддерживает очередной проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по ситуации в Газе, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. Десять непостоянных членов Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников. Два последних проекта были заветированы США. "Поддерживаем настрой десятки непостоянных членов Совета по продвижению проекта резолюции СБ по ситуации в Газе с акцентом на требовании к Израилю снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в анклав. Рассчитываем, что этот "продукт" будет включать и призыв к прекращению огня, без установления которого выправление гуманитарной ситуации в Газе попросту невозможно", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. РФ, отметил он, убеждена, что принятие резолюции станет "важной и действенной мерой на пути к облегчению страданий палестинского народа". Дата голосования по соответствующему проекту резолюции пока не сообщалась.
газа
рф
сша
Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя
Небензя: Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе