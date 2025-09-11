https://1prime.ru/20250911/oon-862160759.html

Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя

Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя - 11.09.2025, ПРАЙМ

Россия поддерживает проект резолюции СБ ООН по Газе, заявил Небензя

Россия поддерживает очередной проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по ситуации в Газе, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T23:44+0300

2025-09-11T23:44+0300

2025-09-11T23:44+0300

россия

общество

газа

рф

сша

василий небензя

оон

совбез

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159566_0:244:2775:1804_1920x0_80_0_0_132a40cd40e975352d1a81a6db80b856.jpg

ООН, 11 сен – ПРАЙМ. Россия поддерживает очередной проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по ситуации в Газе, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. Десять непостоянных членов Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников. Два последних проекта были заветированы США. "Поддерживаем настрой десятки непостоянных членов Совета по продвижению проекта резолюции СБ по ситуации в Газе с акцентом на требовании к Израилю снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в анклав. Рассчитываем, что этот "продукт" будет включать и призыв к прекращению огня, без установления которого выправление гуманитарной ситуации в Газе попросту невозможно", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. РФ, отметил он, убеждена, что принятие резолюции станет "важной и действенной мерой на пути к облегчению страданий палестинского народа". Дата голосования по соответствующему проекту резолюции пока не сообщалась.

https://1prime.ru/20250911/rossiya-862159907.html

газа

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , газа, рф, сша, василий небензя, оон, совбез, в мире