Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250911/opek-862132760.html
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 11.09.2025, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году
ОПЕК вновь сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T15:03+0300
2025-09-11T15:03+0300
энергетика
нефть
сша
бразилия
канада
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa1949861ba679897a11f434fd56b415.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ОПЕК вновь сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки, следует из данных августовского доклада организации. "Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в DoC (Декларацию о сотрудничестве, то есть ОПЕК+ - ред.), вырастет примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,01 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,81 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее, как и в июне, ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году указаны США, Бразилия, Канада и Аргентина. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет тех же стран - США, Бразилии, Канады и Аргентины.
https://1prime.ru/20250911/neft-862114985.html
сша
бразилия
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4cb4139e3239e83478b5758475daa1b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, бразилия, канада, опек
Энергетика, Нефть, США, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, ОПЕК
15:03 11.09.2025
 
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ на уровне 0,8 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Здание ОПЕК в Вене
 Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ОПЕК вновь сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки, следует из данных августовского доклада организации.
"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в DoC (Декларацию о сотрудничестве, то есть ОПЕК+ - ред.), вырастет примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе.
В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,01 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,81 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее, как и в июне, ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году указаны США, Бразилия, Канада и Аргентина.
В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет тех же стран - США, Бразилии, Канады и Аргентины.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Казахстан и Ирак сильно превысили квоту по добыче нефти в ОПЕК+
11:04
 
ЭнергетикаНефтьСШАБРАЗИЛИЯКАНАДАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала