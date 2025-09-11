https://1prime.ru/20250911/opek-862132760.html

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

2025-09-11T15:03+0300

энергетика

нефть

сша

бразилия

канада

опек

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ОПЕК вновь сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки, следует из данных августовского доклада организации. "Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в DoC (Декларацию о сотрудничестве, то есть ОПЕК+ - ред.), вырастет примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,01 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,81 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее, как и в июне, ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году указаны США, Бразилия, Канада и Аргентина. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет тех же стран - США, Бразилии, Канады и Аргентины.

