"Восьмерка" ОПЕК+ превысила целевой уровень нефтедобычи в августе

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июле на 110 тысяч баррелей нефти в сутки больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. Так, суммарный целевой уровень добычи для России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана был установлен на уровне 32,072 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, и увеличение добычи на 742 тысячи баррелей в сутки от уровня июля в связи с ускоренным отказом от дополнительных ограничений и обновленным планом по компенсации перепроизводства. Однако фактически эти страны добывали в июле 31,182 миллиона баррелей в сутки. Так, Казахстан превысил ограничения на 282 тысячи баррелей в сутки, Кувейт - на 3 тысячи баррелей в сутки. Их частично компенсировали Алжир (меньше цели на 8 тысяч баррелей), Ирак (меньше цели на 26 тысяч баррелей), Саудовская Аравия (меньше цели на 47 тысяч баррелей), ОАЭ (меньше цели на 7 тысяч баррелей), Оман (меньше цели на 1 тысячу баррелей), Россия (меньше цели на 86 тысяч баррелей). У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки они отказываются с апреля, ежемесячно наращивая максимально разрешенный уровень производства. В августе рост относительно июля составил почти 550 тысяч баррелей в сутки. В сентябре ОПЕК+ разрешено увеличивать добычу примерно на такой же объем, это позволяет ему завершить выход из этих ограничений. С октября восьмерка решила увеличить максимум добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках досрочного отказа от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. Согласно обновленному графику, они должны возместить с августа 2025 года по конец июля 2026 года сверхдобычу в размере 4,799 миллиона баррелей в сутки.

