В ЦИК объяснили, как пройдет голосование подозреваемых и обвиняемых в СИЗО
В ЦИК объяснили, как пройдет голосование подозреваемых и обвиняемых в СИЗО
2025-09-11T10:43+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Голосование подозреваемых и обвиняемых в СИЗО в ЕДГ-2025 пройдет 12 сентября, для этого образовано 77 специальных участков, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Что касается голосования избирателей, которые оказались в СИЗО, за пределами своего избирательного округа, оно будет проводиться 12 сентября, то есть завтра. Для этой категории избирателей на территории 29 субъектов Российской Федерации в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых образовано 77 специальных избирательных участков", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
