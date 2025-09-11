https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862113346.html
ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова
ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова - 11.09.2025, ПРАЙМ
ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова
ЦИК России работает на выборах в условиях беспрецедентных кибератак, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:07+0300
2025-09-11T11:07+0300
2025-09-11T11:07+0300
общество
россия
коми
татарстан
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_eb64a334e12328034a0989c7d8c09b90.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ЦИК России работает на выборах в условиях беспрецедентных кибератак, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Мы работаем в условиях беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войнах, которые идут не только непосредственно на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных, психологических", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. По ее словам, необходимо уметь проводить выборы даже в самых экстремальных условиях - без электроснабжения, связи, интернета. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862112394.html
коми
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_1fad2382aa94a61fa396bcb76761ebb1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, коми, татарстан, элла памфилова, цик
Общество , РОССИЯ, КОМИ, ТАТАРСТАН, Элла Памфилова, ЦИК
ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова
Памфилова: ЦИК работает на выборах в условиях беспрецедентных кибератак
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ЦИК России работает на выборах в условиях беспрецедентных кибератак, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Мы работаем в условиях беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войнах, которые идут не только непосредственно на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных, психологических", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
По ее словам, необходимо уметь проводить выборы даже в самых экстремальных условиях - без электроснабжения, связи, интернета.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
В ЦИК объяснили, как пройдет голосование подозреваемых и обвиняемых в СИЗО