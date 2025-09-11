https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862113346.html

ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова

ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова - 11.09.2025, ПРАЙМ

ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова

ЦИК России работает на выборах в условиях беспрецедентных кибератак, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T11:07+0300

2025-09-11T11:07+0300

2025-09-11T11:07+0300

общество

россия

коми

татарстан

элла памфилова

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_eb64a334e12328034a0989c7d8c09b90.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ЦИК России работает на выборах в условиях беспрецедентных кибератак, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Мы работаем в условиях беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войнах, которые идут не только непосредственно на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных, психологических", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. По ее словам, необходимо уметь проводить выборы даже в самых экстремальных условиях - без электроснабжения, связи, интернета. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862112394.html

коми

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, коми, татарстан, элла памфилова, цик