Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах в сентябре - 11.09.2025
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах в сентябре
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах в сентябре
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Трехдневное голосование на основных выборах в сентябре пройдет в 37 российских регионах, три субъекта приняли решение провести голосование в течении одного дня, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По региональным выборам наша роль в определении, сколько дней голосовать – нулевая, никакая со стороны ЦИК. Эти решения принимают сами регионы исходя из целесообразности и текущей своей специфики и той ситуации, которая сложилась", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Памфилова продемонстрировала презентацию с информацией о том, что голосование на основных выборах в течении одного дня пройдет в трех регионах - Татарстане, Ивановской области, Ульяновской областях. В Курганской области голосование будет длиться два дня, и еще в 37 регионах – три дня. "А в шести регионах будет вариативность периода проведения голосования. То есть разные виды голосования на разных видах выборов будут применять - в различных сочетаниях. Это Удмуртия, Приморский край, Ивановская, Калининградская, Кировская, Тверская области. Это их право, исходят из целесообразности экономии ресурсов там, где это необходимо. В общем, уважаем это мнение коллег", - подчеркнула Памфилова. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
11:49 11.09.2025
 
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах в сентябре

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Трехдневное голосование на основных выборах в сентябре пройдет в 37 российских регионах, три субъекта приняли решение провести голосование в течении одного дня, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"По региональным выборам наша роль в определении, сколько дней голосовать – нулевая, никакая со стороны ЦИК. Эти решения принимают сами регионы исходя из целесообразности и текущей своей специфики и той ситуации, которая сложилась", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Памфилова продемонстрировала презентацию с информацией о том, что голосование на основных выборах в течении одного дня пройдет в трех регионах - Татарстане, Ивановской области, Ульяновской областях. В Курганской области голосование будет длиться два дня, и еще в 37 регионах – три дня.
"А в шести регионах будет вариативность периода проведения голосования. То есть разные виды голосования на разных видах выборов будут применять - в различных сочетаниях. Это Удмуртия, Приморский край, Ивановская, Калининградская, Кировская, Тверская области. Это их право, исходят из целесообразности экономии ресурсов там, где это необходимо. В общем, уважаем это мнение коллег", - подчеркнула Памфилова.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова
11:07
 
