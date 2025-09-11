Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова заявила о нарастании применения ИИ для создания дипфейков
Памфилова заявила о нарастании применения ИИ для создания дипфейков
2025-09-11T12:05+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта для создания дипфейков и искажения информационного пространства в электоральной сфере будет нарастать, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "На своем уровне пытаемся защититься, поскольку мы прекрасно понимаем - это будет нарастать. Сейчас изучаем и зарубежный опыт. Искусственный интеллект будет активно применяться для создания дипфейков и для искажения информационного пространства, создания смысловых галлюцинаций, мы говорим об электоральной сфере", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
12:05 11.09.2025
 
Памфилова заявила о нарастании применения ИИ для создания дипфейков

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова на заседании ЦИК РФ в Москве
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта для создания дипфейков и искажения информационного пространства в электоральной сфере будет нарастать, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"На своем уровне пытаемся защититься, поскольку мы прекрасно понимаем - это будет нарастать. Сейчас изучаем и зарубежный опыт. Искусственный интеллект будет активно применяться для создания дипфейков и для искажения информационного пространства, создания смысловых галлюцинаций, мы говорим об электоральной сфере", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Работа Информационного центра ЦИК РФ
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах в сентябре
