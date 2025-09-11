https://1prime.ru/20250911/passazhiropotok-862102769.html

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за восемь месяцев вырос на 11%

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за восемь месяцев вырос на 11%

2025-09-11T07:16+0300

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока за восемь месяцев 2025 года увеличился на 11%, достигнув показателя в 2 миллиона 182 тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта. "Впервые с 2019 года общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток за восемь месяцев превысил отметку в 2 миллиона пассажиров и составил 2 миллиона 182 тысячи пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Общий пассажиропоток с начала года достиг значительных показателей: на внутренних линиях зафиксирован рекорд – 1 миллион 718 тысяч пассажиров, а на международных линиях перевезено 464 тысячи пассажиров. В августе 2025 года авиагавань достигла исторического максимума пассажиропотока, перевезя 379 тысяч человек, на 7% больше, чем в августе прошлого года. На внутренних авиалиниях перевезено 309 тысяч пассажиров, при этом отмечен значительный прирост рейсов в Якутск, Екатеринбург и Хабаровск. Международные линии аэропорта Владивостока в августе перевезли 70 тысяч пассажиров, с заметным ростом рейсов в Пекин и Пхеньян. В августе более половины международного трафика аэропорта Владивостока в 50 тысяч пассажиров пришлось на рейсы в города Китая. Пассажиропоток на китайских направлениях за восемь месяцев 2025 года достиг рекордных 303 тысяч пассажиров, превысив показатель 2019 года на 12%.

2025

