Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250911/polsha-862155725.html
"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе
"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе
Ситуация с неопознанными беспилотниками, проникшими на территорию Польши, может дать Украине возможность использовать ее для усиления эскалации конфликта с... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T20:49+0300
2025-09-11T21:21+0300
спецоперация на украине
польша
украина
минск
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
минобороны рф
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ситуация с неопознанными беспилотниками, проникшими на территорию Польши, может дать Украине возможность использовать ее для усиления эскалации конфликта с Россией, сообщает Advance."Официально пока не озвучены окончательные выводы происхождении дронов, но определенные силы, которые видят в произошедшем (любом другом инциденте) шанс втянуть Североатлантический альянс в войну против России, не будут терять время на разбирательства. Они попытаются немедленно воспользоваться ситуацией", — говорится в материале.Как отмечает издание, преобразование инцидента в обострение конфликта выгодно прежде всего Киеву, так как это может "переложить часть бремени с истощенной украинской ПВО на более богатый альянс и изменить динамику конфликта".В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862143389.html
https://1prime.ru/20250911/ukraina-862152295.html
польша
украина
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, минск, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, минобороны рф, нато, ес
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, МИНСК, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Минобороны РФ, НАТО, ЕС
20:49 11.09.2025 (обновлено: 21:21 11.09.2025)
 
"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе

Advance: БПЛА в Польше дали Украине шанс преобразовать инцидент в эскалацию

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ситуация с неопознанными беспилотниками, проникшими на территорию Польши, может дать Украине возможность использовать ее для усиления эскалации конфликта с Россией, сообщает Advance.
"Официально пока не озвучены окончательные выводы происхождении дронов, но определенные силы, которые видят в произошедшем (любом другом инциденте) шанс втянуть Североатлантический альянс в войну против России, не будут терять время на разбирательства. Они попытаются немедленно воспользоваться ситуацией", — говорится в материале.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России
17:32
Как отмечает издание, преобразование инцидента в обострение конфликта выгодно прежде всего Киеву, так как это может "переложить часть бремени с истощенной украинской ПВО на более богатый альянс и изменить динамику конфликта".
В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Правительство Германии усилит поддержку Украины после инцидента в Польше
19:16
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАУКРАИНАМИНСКДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковМинобороны РФНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала