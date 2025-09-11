https://1prime.ru/20250911/polsha-862155725.html

"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ситуация с неопознанными беспилотниками, проникшими на территорию Польши, может дать Украине возможность использовать ее для усиления эскалации конфликта с Россией, сообщает Advance."Официально пока не озвучены окончательные выводы происхождении дронов, но определенные силы, которые видят в произошедшем (любом другом инциденте) шанс втянуть Североатлантический альянс в войну против России, не будут терять время на разбирательства. Они попытаются немедленно воспользоваться ситуацией", — говорится в материале.Как отмечает издание, преобразование инцидента в обострение конфликта выгодно прежде всего Киеву, так как это может "переложить часть бремени с истощенной украинской ПВО на более богатый альянс и изменить динамику конфликта".В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

