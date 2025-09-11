Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862143389.html
"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России
"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России
Противостояние с Россией может серьезно навредить Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:32+0300
2025-09-11T17:33+0300
спецоперация на украине
польша
финляндия
запад
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
ес
нато
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Противостояние с Россией может серьезно навредить Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Я уже давно предупреждаю, что война против России не принесет славы и героев, &lt;…&gt; а лишь смерть и разрушения. Наши лидеры окончательно обезумели. Скорее всего, они находятся под непосредственным контролем "темных сил", планирующих новый пожар на нашем континенте", — отметил он.Малинен также выразил надежду, что жители Финляндии "осознают всю печаль той судьбы, которую "глубинное государство" хочет навязать Финляндии, прежде чем станет слишком поздно".Ранее глава финского государства Александр Стубб заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше свидетельствует об эскалации украинского конфликта и потребовал усилить давление на Москву.В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
https://1prime.ru/20250911/litva-862141869.html
https://1prime.ru/20250911/bild-862141113.html
польша
финляндия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, финляндия, запад, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ес, нато, минобороны рф
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, ЕС, НАТО, Минобороны РФ
17:32 11.09.2025 (обновлено: 17:33 11.09.2025)
 
"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России

Малинен: конфронтация с Россией принесет Финляндии смерть и разрушения

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Противостояние с Россией может серьезно навредить Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Я уже давно предупреждаю, что война против России не принесет славы и героев, <…> а лишь смерть и разрушения. Наши лидеры окончательно обезумели. Скорее всего, они находятся под непосредственным контролем "темных сил", планирующих новый пожар на нашем континенте", — отметил он.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Немецкий генерал потребовал охрану для военных ФРГ в Литве
17:06
Малинен также выразил надежду, что жители Финляндии "осознают всю печаль той судьбы, которую "глубинное государство" хочет навязать Финляндии, прежде чем станет слишком поздно".
Ранее глава финского государства Александр Стубб заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше свидетельствует об эскалации украинского конфликта и потребовал усилить давление на Москву.
В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей
16:55
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАФИНЛЯНДИЯЗАПАДДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕСНАТОМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала