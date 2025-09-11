https://1prime.ru/20250911/rossiya-862143389.html

"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России

"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России - 11.09.2025, ПРАЙМ

"Лидеры обезумели". На Западе выступили с дерзким заявлением о России

Противостояние с Россией может серьезно навредить Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. | 11.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Противостояние с Россией может серьезно навредить Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Я уже давно предупреждаю, что война против России не принесет славы и героев, <…> а лишь смерть и разрушения. Наши лидеры окончательно обезумели. Скорее всего, они находятся под непосредственным контролем "темных сил", планирующих новый пожар на нашем континенте", — отметил он.Малинен также выразил надежду, что жители Финляндии "осознают всю печаль той судьбы, которую "глубинное государство" хочет навязать Финляндии, прежде чем станет слишком поздно".Ранее глава финского государства Александр Стубб заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше свидетельствует об эскалации украинского конфликта и потребовал усилить давление на Москву.В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.

