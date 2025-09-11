https://1prime.ru/20250911/rossiya-862159907.html
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением - 11.09.2025, ПРАЙМ
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T23:22+0300
2025-09-11T23:22+0300
2025-09-11T23:22+0300
россия
израиль
рф
катар
василий небензя
оон
совбез
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159755_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_461995f972398c8b412ad7b55749194f.jpg
ООН, 11 сен - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. "(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.
https://1prime.ru/20250911/lavrov-862124386.html
израиль
рф
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159755_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_df848ace11960cd9113512a4277030c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, рф, катар, василий небензя, оон, совбез, в мире
РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, РФ, КАТАР, Василий Небензя, ООН, Совбез, В мире
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля на Катар