Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением - 11.09.2025
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением - 11.09.2025, ПРАЙМ
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T23:22+0300
2025-09-11T23:22+0300
россия
израиль
рф
катар
василий небензя
оон
совбез
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159755_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_461995f972398c8b412ad7b55749194f.jpg
ООН, 11 сен - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. "(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.
израиль
рф
катар
россия, израиль, рф, катар, василий небензя, оон, совбез, в мире
РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, РФ, КАТАР, Василий Небензя, ООН, Совбез, В мире
23:22 11.09.2025
 
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением

Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля на Катар

© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
ООН, 11 сен - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Лавров прокомментировал действия Израиля на Ближнем Востоке
13:29
 
РОССИЯ ИЗРАИЛЬ РФ КАТАР Василий Небензя ООН Совбез В мире
 
 
