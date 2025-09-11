https://1prime.ru/20250911/rossiya-862159907.html

Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением

ООН, 11 сен - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. "(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.

