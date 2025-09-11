https://1prime.ru/20250911/samolet-862150246.html

"Аэрофлот" начнет летать из Москвы и Краснодара до трех раз в день

2025-09-11T18:20+0300

бизнес

россия

краснодар

москва

рф

аэрофлот

росавиация

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" начнет летать из Москвы и Краснодар от 1 до 3 раз в день, далее планируется до 5 ежедневных рейсов, сообщила компания. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "На первоначальном этапе частота полётов между Москвой и Краснодаром будет составлять от 1 до 3 рейсов в день, далее авиакомпания планирует на этом маршруте до 5 ежедневных рейсов", - сообщил перевозчик. "Рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут ежедневными. Полёты из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы запланированы с частотой 3-4 рейса в неделю", - уточнили в компании.

краснодар

москва

рф

бизнес, россия, краснодар, москва, рф, аэрофлот, росавиация