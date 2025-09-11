https://1prime.ru/20250911/ssha-862151315.html

США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, заявил Латник

США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, заявил Латник - 11.09.2025, ПРАЙМ

США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, заявил Латник

США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, но только после того, как Нью-Дели прекратит закупать российскую нефть, заявил в четверг министр... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T18:46+0300

2025-09-11T18:46+0300

2025-09-11T18:47+0300

нефть

сша

индия

украина

cnbc

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, но только после того, как Нью-Дели прекратит закупать российскую нефть, заявил в четверг министр торговли США Говард Латник. "Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта приходился на Россию, а сейчас 40%. Они покупают её за $7–10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент (США - ред.) назвал это недопустимым", - заявил Латник в интервью телеканалу CNBC. По его словам, США параллельно ведут переговоры с другими странами. "У нас на подходе крупная сделка с Тайванем. Вероятно, договоримся со Швейцарией - посмотрим, как они выйдут из ситуации. С Южной Кореей мы уже достигли сделки, но ждём финальных документов. Япония свои обязательства выполнила, теперь дело за Индией", — заявил он.

https://1prime.ru/20250910/wsj-862084849.html

сша

индия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, индия, украина, cnbc, мировая экономика