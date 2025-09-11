Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, заявил Латник - 11.09.2025, ПРАЙМ
США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, заявил Латник
нефть
сша
индия
украина
cnbc
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, но только после того, как Нью-Дели прекратит закупать российскую нефть, заявил в четверг министр торговли США Говард Латник. "Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта приходился на Россию, а сейчас 40%. Они покупают её за $7–10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент (США - ред.) назвал это недопустимым", - заявил Латник в интервью телеканалу CNBC. По его словам, США параллельно ведут переговоры с другими странами. "У нас на подходе крупная сделка с Тайванем. Вероятно, договоримся со Швейцарией - посмотрим, как они выйдут из ситуации. С Южной Кореей мы уже достигли сделки, но ждём финальных документов. Япония свои обязательства выполнила, теперь дело за Индией", — заявил он.
18:46 11.09.2025 (обновлено: 18:47 11.09.2025)
 
ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, но только после того, как Нью-Дели прекратит закупать российскую нефть, заявил в четверг министр торговли США Говард Латник.
"Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта приходился на Россию, а сейчас 40%. Они покупают её за $7–10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент (США - ред.) назвал это недопустимым", - заявил Латник в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, США параллельно ведут переговоры с другими странами. "У нас на подходе крупная сделка с Тайванем. Вероятно, договоримся со Швейцарией - посмотрим, как они выйдут из ситуации. С Южной Кореей мы уже достигли сделки, но ждём финальных документов. Япония свои обязательства выполнила, теперь дело за Индией", — заявил он.
Заголовок открываемого материала