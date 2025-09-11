https://1prime.ru/20250911/tramp-862107992.html
Трамп заверил президента Польши, что оставит в стране американские войска
Трамп заверил президента Польши, что оставит в стране американские войска - 11.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заверил президента Польши, что оставит в стране американские войска
Президент США Дональд Трамп заверил президента Польши Кароля Навроцкого в том, что оставит на территории республики свои войска, сообщил пресс-секретарь... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T09:44+0300
2025-09-11T09:44+0300
2025-09-11T09:44+0300
политика
общество
польша
сша
европа
дональд трамп
дональд туск
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заверил президента Польши Кароля Навроцкого в том, что оставит на территории республики свои войска, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич. В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских военнослужащих. По его словам, во время телефонного разговора Трамп подтвердил союзническую поддержку, подчеркнув, что оставит американский контингент в Польше. Польша дорого платит за присутствие на своей территории американских войск, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что расходы Польши на содержание одного американского солдата составляют 15 тысяч долларов в год. На прошлой неделе Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
https://1prime.ru/20250910/radiostantsiya-862098171.html
польша
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, сша, европа, дональд трамп, дональд туск, кароль навроцкий
Политика, Общество , ПОЛЬША, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Дональд Туск, Кароль Навроцкий
Трамп заверил президента Польши, что оставит в стране американские войска
Трамп заявил Навроцкому, что оставит войска США в Польше
ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заверил президента Польши Кароля Навроцкого в том, что оставит на территории республики свои войска, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.
В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских военнослужащих.
По его словам, во время телефонного разговора Трамп подтвердил союзническую поддержку, подчеркнув, что оставит американский контингент в Польше.
Польша дорого платит за присутствие на своей территории американских войск, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат.
Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что расходы Польши на содержание одного американского солдата составляют 15 тысяч долларов в год.
На прошлой неделе Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал на фоне падения в Польше БПЛА