https://1prime.ru/20250911/tsik--862120554.html

ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова

ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова - 11.09.2025, ПРАЙМ

ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова

ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T12:24+0300

2025-09-11T12:24+0300

2025-09-11T12:24+0300

технологии

общество

россия

рф

коми

татарстан

элла памфилова

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_eb64a334e12328034a0989c7d8c09b90.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Памфилова отметила, что ЦИК России работает на опережение и предупреждение угроз на выборах. "Это не значит, что наши враги успокоились, они идут дальше. Новые формы, про финансовую агрессию я уже говорила, про диверсии сказала... Много всего они еще предполагают, но мы готовы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. "В приграничных районах, это, к сожалению, террористические атаки - это тоже как элемент того, чтобы запугать", - добавила она Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862112011.html

рф

коми

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, рф, коми, татарстан, элла памфилова, цик