https://1prime.ru/20250911/tsik--862120554.html
ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова
ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова - 11.09.2025, ПРАЙМ
ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова
ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T12:24+0300
2025-09-11T12:24+0300
2025-09-11T12:24+0300
технологии
общество
россия
рф
коми
татарстан
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_eb64a334e12328034a0989c7d8c09b90.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Памфилова отметила, что ЦИК России работает на опережение и предупреждение угроз на выборах. "Это не значит, что наши враги успокоились, они идут дальше. Новые формы, про финансовую агрессию я уже говорила, про диверсии сказала... Много всего они еще предполагают, но мы готовы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. "В приграничных районах, это, к сожалению, террористические атаки - это тоже как элемент того, чтобы запугать", - добавила она Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862112011.html
рф
коми
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_1fad2382aa94a61fa396bcb76761ebb1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , россия, рф, коми, татарстан, элла памфилова, цик
Технологии, Общество , РОССИЯ, РФ, КОМИ, ТАТАРСТАН, Элла Памфилова, ЦИК
ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова
ЦИК заявил о готовности к новым формам атак на выборы в России
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Памфилова отметила, что ЦИК России работает на опережение и предупреждение угроз на выборах.
"Это не значит, что наши враги успокоились, они идут дальше. Новые формы, про финансовую агрессию я уже говорила, про диверсии сказала... Много всего они еще предполагают, но мы готовы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
"В приграничных районах, это, к сожалению, террористические атаки - это тоже как элемент того, чтобы запугать", - добавила она
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
ЦИК рассказала о голосовании на экстерриториальных участках