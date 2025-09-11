Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине
2025-09-11T03:44+0300
2025-09-11T03:44+0300
03:44 11.09.2025
 
В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине

Аналитик Берлетик заявил о скором завершении конфликта на Украине без помощи США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017 - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017 . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что если США откажутся от кадровой поддержки ВСУ и прекратят обмен разведывательной информацией, украинский конфликт мог бы быстро закончиться, в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
“К примеру, в Германии сейчас находится военное командование США, которое контролирует весь конфликт на Украине. <...> Если бы президент Трамп положил этому конец, <…> конфликт закончился бы. Он закончился бы очень быстро”, — сказал он.
Помимо этого, Берлетик обратил внимание и на другой фактор, связанный с обменом разведывательной информации.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
“Как признали сами западные СМИ, ЦРУ прямо сейчас управляет разведывательными сетями внутри Украины. Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что, если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится”, — пояснил аналитик.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине.
"Это нелепо": на Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России
8 сентября, 03:35
 
Спецоперация на Украине США УКРАИНА ГЕРМАНИЯ Владимир Зеленский ВСУ
 
 
