В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине

МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что если США откажутся от кадровой поддержки ВСУ и прекратят обмен разведывательной информацией, украинский конфликт мог бы быстро закончиться, в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.“К примеру, в Германии сейчас находится военное командование США, которое контролирует весь конфликт на Украине. <...> Если бы президент Трамп положил этому конец, <…> конфликт закончился бы. Он закончился бы очень быстро”, — сказал он. Помимо этого, Берлетик обратил внимание и на другой фактор, связанный с обменом разведывательной информации.“Как признали сами западные СМИ, ЦРУ прямо сейчас управляет разведывательными сетями внутри Украины. Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что, если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится”, — пояснил аналитик.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

