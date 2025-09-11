https://1prime.ru/20250911/ukraina-862152295.html

Правительство Германии усилит поддержку Украины после инцидента в Польше

Правительство Германии усилит поддержку Украины после инцидента в Польше - 11.09.2025, ПРАЙМ

Правительство Германии усилит поддержку Украины после инцидента в Польше

Правительство Германии усилит поддержку Украины после инцидента с БПЛА в Польше, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T19:16+0300

2025-09-11T19:16+0300

2025-09-11T19:19+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

общество

польша

украина

рф

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

БЕРЛИН, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство Германии усилит поддержку Украины после инцидента с БПЛА в Польше, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Федеральное правительство усилит свою поддержку Украины, а в рамках ЕС будет добиваться быстрого принятия жёсткого 19-го пакета санкций (против РФ - ред.)", - заявил он журналистам, анонсируя действия Берлина после инцидента в Польше. Ранее Корнелиус сообщил, что помимо уже существующих обязательств в странах Балтии и в Польше, федеральное правительство усилит своё военное участие на восточной границе НАТО, продлит и расширит миссию воздушного патрулирования над Польшей. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://1prime.ru/20250911/britaniya-862118583.html

польша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , польша, украина, рф, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ес, нато, ек