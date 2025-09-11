Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250911/ukraina-862156548.html
СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине
СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине
Так называемая "коалиция желающих" не стремится защитить Украину, а нацелена на фактический раздел ее территорий, сообщает L'Antidiplomatico со ссылкой на... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T20:58+0300
2025-09-11T21:49+0300
спецоперация на украине
украина
франция
великобритания
владимир путин
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Так называемая "коалиция желающих" не стремится защитить Украину, а нацелена на фактический раздел ее территорий, сообщает L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерами."Карта "Объединенные силы "коалиции желающих", датированная16 апреля, была получена хакерской группировкой "KillNet" в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии. Она демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний "коалиции желающих", полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния", — говорится в публикации.Согласно доступной информации, Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые ресурсами, такими как нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель, которые уже проданы Трампу. Великобритания стремится взять под контроль логистические центры для управления транспортировкой и поставкой энергоресурсов, а Румыния и Польша возьмут на себя приграничные территории и Одесскую область с выходом к морю.МИД России неоднократно заявлял, что любой вариант размещения войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлем для Москвы и потенциально может привести к серьезной эскалации. Заявления, поступающие из Лондона и других европейских столиц о возможном появлении западных контингентов на территории Украины, российские дипломаты рассматривают как провокацию, подталкивающую к продолжению военного противостояния.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что войска НАТО, если они окажутся на территории Украины, будут считаться законными целями для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250911/polsha-862155725.html
https://1prime.ru/20250911/zelenskiy-862143240.html
украина
франция
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, великобритания, владимир путин, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, НАТО, МИД РФ
20:58 11.09.2025 (обновлено: 21:49 11.09.2025)
 
СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине

L'Antidiplomatico: в планы стран "коалиции желающих" входит раздел Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Так называемая "коалиция желающих" не стремится защитить Украину, а нацелена на фактический раздел ее территорий, сообщает L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерами.
"Карта "Объединенные силы "коалиции желающих", датированная16 апреля, была получена хакерской группировкой "KillNet" в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии. Она демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний "коалиции желающих", полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния", — говорится в публикации.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе
20:49
Согласно доступной информации, Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые ресурсами, такими как нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель, которые уже проданы Трампу. Великобритания стремится взять под контроль логистические центры для управления транспортировкой и поставкой энергоресурсов, а Румыния и Польша возьмут на себя приграничные территории и Одесскую область с выходом к морю.
МИД России неоднократно заявлял, что любой вариант размещения войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлем для Москвы и потенциально может привести к серьезной эскалации. Заявления, поступающие из Лондона и других европейских столиц о возможном появлении западных контингентов на территории Украины, российские дипломаты рассматривают как провокацию, подталкивающую к продолжению военного противостояния.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что войска НАТО, если они окажутся на территории Украины, будут считаться законными целями для российской армии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"По-другому не назвать". На Украине раскритиковали действия Зеленского
17:35
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ПутинНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала