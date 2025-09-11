https://1prime.ru/20250911/ukraina-862156548.html

СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине

2025-09-11T20:58+0300

2025-09-11T20:58+0300

2025-09-11T21:49+0300

спецоперация на украине

украина

франция

великобритания

владимир путин

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Так называемая "коалиция желающих" не стремится защитить Украину, а нацелена на фактический раздел ее территорий, сообщает L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерами."Карта "Объединенные силы "коалиции желающих", датированная16 апреля, была получена хакерской группировкой "KillNet" в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии. Она демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний "коалиции желающих", полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния", — говорится в публикации.Согласно доступной информации, Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые ресурсами, такими как нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель, которые уже проданы Трампу. Великобритания стремится взять под контроль логистические центры для управления транспортировкой и поставкой энергоресурсов, а Румыния и Польша возьмут на себя приграничные территории и Одесскую область с выходом к морю.МИД России неоднократно заявлял, что любой вариант размещения войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлем для Москвы и потенциально может привести к серьезной эскалации. Заявления, поступающие из Лондона и других европейских столиц о возможном появлении западных контингентов на территории Украины, российские дипломаты рассматривают как провокацию, подталкивающую к продолжению военного противостояния.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что войска НАТО, если они окажутся на территории Украины, будут считаться законными целями для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

украина

франция

великобритания

2025

