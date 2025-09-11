В ВСУ забили тревогу из-за позиции США по поставкам военной помощи
Bloomberg: в ВСУ обеспокоены изменением позиции США по военной помощи Киеву
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. На Украине обеспокоены изменением позиции Соединенных Штатов по поставкам военной помощи Киеву, передает Bloomberg со ссылкой на директора агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова.
"Чиновник заявил, что украинские военные очень обеспокоены изменением позиции США в отношении поставок военной помощи, отметив ,что стране необходимо оружие, которое могут предоставить только Соединенные Штаты",— говорится в публикации.
В частности, как отмечает издание, ссылаясь на Жумадилова, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и средствах радиоэлектронной борьбы.
Ситуация с поставками американского оружия Украине
В начале июля издание Politico сообщило, что США прекратили отправку Киеву зенитных ракет и других боеприпасов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений по поводу сокращения запасов оружия на американских складах.
Однако менее чем через неделю президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает, кто дал разрешение на прекращение военной помощи Украине.
Седьмого июля Трамп пообещал предоставить Киеву больше вооружений, особенно оборонительные. Это подтвердили и в Министерстве обороны США.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не способствуют мирному урегулированию, а наоборот, ведут к продолжению боевых действий.