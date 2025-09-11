https://1prime.ru/20250911/vsu-862155302.html

Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС - 11.09.2025, ПРАЙМ

Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Атака украинских БПЛА произошла на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, пострадавших, предварительно, нет, сообщила пресс-служба станции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА произошла на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, пострадавших, предварительно, нет, сообщила пресс-служба станции. "В результате атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет", - сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

2025

