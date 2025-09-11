Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС - 11.09.2025
Спецоперация на Украине
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Атака украинских БПЛА произошла на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, пострадавших, предварительно, нет, сообщила пресс-служба станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА произошла на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, пострадавших, предварительно, нет, сообщила пресс-служба станции. "В результате атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет", - сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
20:43 11.09.2025
 
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА произошла на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, пострадавших, предварительно, нет, сообщила пресс-служба станции.
"В результате атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет", - сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
