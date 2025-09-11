https://1prime.ru/20250911/vsu-862155302.html
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС - 11.09.2025, ПРАЙМ
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Атака украинских БПЛА произошла на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, пострадавших, предварительно, нет, сообщила пресс-служба станции. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T20:43+0300
2025-09-11T20:43+0300
2025-09-11T20:43+0300
спецоперация на украине
общество
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862155132_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_01b023984aac5e58f8e78cb96ddc4b79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА произошла на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, пострадавших, предварительно, нет, сообщила пресс-служба станции. "В результате атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет", - сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250910/vsu-862038913.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862155132_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6c765606f3b8833351ad4e83f477f3cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , запорожская аэс, всу
Спецоперация на Украине, Общество , Запорожская АЭС, ВСУ
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС