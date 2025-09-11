https://1prime.ru/20250911/vzyatki-862104898.html

Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки за сведения об экспорте конкурентов

Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки за сведения об экспорте конкурентов - 11.09.2025, ПРАЙМ

Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки за сведения об экспорте конкурентов

Бывший менеджер "Лукойла" Алексей Степанов, приговоренный к штрафу по делу о даче взяток сотрудникам Центральной энергетической таможни, получал от них за... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T08:34+0300

2025-09-11T08:34+0300

2025-09-11T08:34+0300

мошенничество

россия

москва

лукойл

газпром

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_0cb646a5d137b03c230de5b8b9acf0bf.jpg

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Бывший менеджер "Лукойла" Алексей Степанов, приговоренный к штрафу по делу о даче взяток сотрудникам Центральной энергетической таможни, получал от них за вознаграждение составляющие тайну сведения об экспортной деятельности конкурентов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. За взятки, как указано в материалах, представитель "Лукойла" получал составляющие налоговую тайну данные о компаниях "Газпром нефть", "Роснефть", "Сургутэкс", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" "Русинвест" и иных нефтедобывающих организациях. Сведения касались в том числе стоимости и количества проданных компаниями товаров на экспорт из морских портов РФ, о ценах реализации нефти на экспорт, подчеркивается в материалах. Данные о внешнеэкономической деятельности конкурентов использовались в интересах "Лукойла", за них сотрудники Центральной энергетической таможни получали сначала 200 тысяч рублей, а позднее 300 тысяч в месяц, сообщается в материалах. В деле, помимо приговоренных к штрафам фигурантов, упоминается неназванный вице-президент ПАО "Лукойл", который и давал задание Степанову заполучить вышеуказанную информацию. Его уголовное преследование было прекращено в связи со смертью, указывается в материалах. По данным ряда СМИ, речь идет о вице-президенте "Лукойла" Виталии Робертусе, который скоропостижно скончался в марте 2024 года на 54 году жизни. Мещанский суд Москвы в середине августа приговорил Степанова к штрафу в 3,5 миллиона рублей, сотрудников энергетической таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова - к штрафам до 5 миллионов рублей. Их также лишили званий и обязали солидарно выплатить 3,2 миллиона рублей, то есть сумму полученных взяток. Все трое были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Весной прошлого года Басманный районный суд Москвы отправил их под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Бывший глава подразделения "Лукойла" по работе с таможенными органами Степанов находился под запретом определённых действий. Как было установлено в суде, в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники Центральной энергетической таможни за взятку от Степанова передали ему статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну.

https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861981047.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, лукойл, газпром, роснефть