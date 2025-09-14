Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке - 14.09.2025, ПРАЙМ
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке
Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T17:38+0300
2025-09-14T17:38+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – ПРАЙМ. Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного наблюдения Свердловской области. "Житель Екатеринбурга Никита сделал своей избраннице Дарье предложение прямо на избирательном участке. В третий день выборов пара пришла в УИК № 1649 Орджоникидзевского района проголосовать. По словам общественного наблюдателя Марины Ткацкой, находившейся на избирательном участке в этот трогательный момент, было видно, что для Дарьи это стало полной неожиданностью, и она ответила: "Да", – рассказали в центре. Судя по опубликованному видео, молодой человек сделал предложение девушке сразу после того, как они опустили бюллетени в комплекс обработки, потом он встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж. В Свердловской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. По последним данным облизбиркома, явка с учетом дистанционного электронного голосования составляла 36,27% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах три года назад. Тогда она была 28,47%, а голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября. На пост главы Свердловской области на нынешних выборах претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
17:38 14.09.2025
 
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке

Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной сразу после голосования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – ПРАЙМ. Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного наблюдения Свердловской области.
"Житель Екатеринбурга Никита сделал своей избраннице Дарье предложение прямо на избирательном участке. В третий день выборов пара пришла в УИК № 1649 Орджоникидзевского района проголосовать. По словам общественного наблюдателя Марины Ткацкой, находившейся на избирательном участке в этот трогательный момент, было видно, что для Дарьи это стало полной неожиданностью, и она ответила: "Да", – рассказали в центре.
Судя по опубликованному видео, молодой человек сделал предложение девушке сразу после того, как они опустили бюллетени в комплекс обработки, потом он встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж.
В Свердловской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. По последним данным облизбиркома, явка с учетом дистанционного электронного голосования составляла 36,27% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах три года назад. Тогда она была 28,47%, а голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября.
На пост главы Свердловской области на нынешних выборах претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФКоми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
