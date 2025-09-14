https://1prime.ru/20250914/predlozhenie-862268220.html

На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке

На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке - 14.09.2025, ПРАЙМ

На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке

Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T17:38+0300

2025-09-14T17:38+0300

2025-09-14T17:38+0300

общество

свердловская область

екатеринбург

рф

владимир путин

единая россия

госдума

кпрф

единый день голосования в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83186/57/831865700_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_5bef6f06d3e34dbabf7e3602c892d4bc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – ПРАЙМ. Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного наблюдения Свердловской области. "Житель Екатеринбурга Никита сделал своей избраннице Дарье предложение прямо на избирательном участке. В третий день выборов пара пришла в УИК № 1649 Орджоникидзевского района проголосовать. По словам общественного наблюдателя Марины Ткацкой, находившейся на избирательном участке в этот трогательный момент, было видно, что для Дарьи это стало полной неожиданностью, и она ответила: "Да", – рассказали в центре. Судя по опубликованному видео, молодой человек сделал предложение девушке сразу после того, как они опустили бюллетени в комплекс обработки, потом он встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж. В Свердловской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. По последним данным облизбиркома, явка с учетом дистанционного электронного голосования составляла 36,27% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах три года назад. Тогда она была 28,47%, а голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября. На пост главы Свердловской области на нынешних выборах претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://1prime.ru/20250913/robot-862243351.html

свердловская область

екатеринбург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , свердловская область, екатеринбург, рф, владимир путин, единая россия, госдума, кпрф, единый день голосования в россии