Эксперт рассказал о кризисе на рынке мототехники в России

2025-09-16T05:40+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок мототехники в 2025 году оказался в кризисной ситуации из-за схем "серых" импортеров, которые получают миллиардные прибыли, продавая технику под видом поддержанной по цене ниже рыночной и выводя прибыль за рубеж без уплаты налогов, заявил РИА Новости эксперт в сфере мототехники, руководитель Импортера КТМ в России Михаил Развожаев. Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что получила от официальных представителей и дистрибьюторов ведущих брендов мототехники жалобы на всплеск "серого" импорта в РФ из некоторых стран ЕАЭС: заказы идут через мессенджеры, а расчеты - через банковские карты физлиц и криптовалюту. "В 2025 году российский рынок мототехники оказался в кризисной ситуации. Казалось бы, официальные поставки новых мотоциклов с гарантией должны формировать цивилизованное поле для покупателей и производителей. Но реальность такова, что "белый" импорт через прямые контракты с заводами и уплату всех таможенных платежей становится попросту неконкурентоспособным", - говорит Развожаев. "Причина проста: рынок наводнили подержанные (или формально оформленные как подержанные) мотоциклы, которые ввозятся по заниженной стоимости. Эта практика приводит к миллиардным потерям бюджета — в Федеральную таможенную службу поступают суммы в разы меньше положенных", - пояснил эксперт. Он рассказал подробности схемы ввоза. "Техника продается чуть дешевле рыночной цены, компания-поставщик "собирает сливки" и выводит прибыль за рубеж, не уплачивая налогов. Но на этом дело не останавливается. Многие "серые" игроки пошли еще дальше: они начали оформлять технику через Белоруссию и Киргизию, где инвойсовая стоимость занижается еще сильнее, а затем транспорт заезжает в Россию", - отмечает Развожаев. Для конечного покупателя это выглядит привлекательно: наличный расчет, никаких чеков, скидка 5–10 % от рыночной стоимости, указывает эксперт. "Но за этой иллюзией выгоды скрывается реальная проблема: такие схемы лишают рынок прозрачности, разрушают конкурентную среду и делают невозможным развитие официальных поставок", - подчеркивает он. "Тем временем крупные "серые" импортеры получают миллиардные прибыли ... На этом фоне австрийские, китайские и индийские производители сворачивают активность и "сматывают удочки", - отмечает Развожаев. Сегодня на мототехнику, купленную "по серым схемам", нельзя рассчитывать в вопросах гарантии, послепродажного обслуживания и безопасности, указывает эксперт. По сути, покупатель сознательно идет на риск ради краткосрочной экономии, говорит он. Как ранее сообщала ФТС, за восемь месяцев 2025 года по результатам проведения контроля за оборотом мотоциклов и иной техники (квадроциклы, мотобуксировщики, снегоуборщики, снегоходы, лодочные моторы и др.) признано незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС 4 тысячи единиц. В справочной информации ФТС указывала, что всего за восемь месяцев 2025 года таможенные органы самостоятельно и во взаимодействии с другими правоохранительными структурами возбудили 210 уголовных дел по результатам проверок с целью пресечения незаконного оборота товаров.

