Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Климатические факторы будут сильно влиять на рынок труда, заявили в ЦБ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/rynok_truda-862349042.html
Климатические факторы будут сильно влиять на рынок труда, заявили в ЦБ
Климатические факторы будут сильно влиять на рынок труда, заявили в ЦБ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Климатические факторы будут сильно влиять на рынок труда, заявили в ЦБ
Климатические факторы в обозримой перспективе более серьезно будут влиять на рынок труда и занятость населения России, сообщается в докладе ЦБ "Физические... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:24+0300
2025-09-16T18:24+0300
экономика
россия
банк россии
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Климатические факторы в обозримой перспективе более серьезно будут влиять на рынок труда и занятость населения России, сообщается в докладе ЦБ "Физические климатические риски: подходы к анализу и учету в финансовом секторе" . "Климатические факторы в обозримой перспективе все более серьезно влияют на рынок труда и занятость населения Российской Федерации через потери рабочего времени, вызванные увеличением частоты и масштабов опасных природных явлений, и снижение производительности труда (главным образом на открытом воздухе), вызванное экстремальными погодными условиями", - отмечается в докладе для общественных консультаций. По оценке Росгидромета, при условии реализации "благоприятного сценария изменений климата" и успешной адаптации к ним, потери рабочего времени в России в 2030 году будут пренебрежимо малы и составят 0,01%. "Однако в рамках пессимистических сценариев эти потери будут возрастать. Среди отраслей наибольшие потери рабочего времени придутся на сельское хозяйство и строительство, то есть на отрасли, предполагающие длительную работу на открытом воздухе", - сообщается в докладе. При этом ЦБ уточняет, что отечественные оценки последствий изменения климата на экономику России сильно отличаются друг от друга в зависимости от подхода, а также из-за неравномерного распределения ущерба по регионам страны.
https://1prime.ru/20250829/vesterovskiy-861399782.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии, центральный банк
Экономика, РОССИЯ, Банк России, Центральный банк
18:24 16.09.2025
 
Климатические факторы будут сильно влиять на рынок труда, заявили в ЦБ

В ЦБ заявили, что климатические факторы в будущем будут серьезно влиять на рынок труда

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Климатические факторы в обозримой перспективе более серьезно будут влиять на рынок труда и занятость населения России, сообщается в докладе ЦБ "Физические климатические риски: подходы к анализу и учету в финансовом секторе" .
"Климатические факторы в обозримой перспективе все более серьезно влияют на рынок труда и занятость населения Российской Федерации через потери рабочего времени, вызванные увеличением частоты и масштабов опасных природных явлений, и снижение производительности труда (главным образом на открытом воздухе), вызванное экстремальными погодными условиями", - отмечается в докладе для общественных консультаций.
По оценке Росгидромета, при условии реализации "благоприятного сценария изменений климата" и успешной адаптации к ним, потери рабочего времени в России в 2030 году будут пренебрежимо малы и составят 0,01%.
"Однако в рамках пессимистических сценариев эти потери будут возрастать. Среди отраслей наибольшие потери рабочего времени придутся на сельское хозяйство и строительство, то есть на отрасли, предполагающие длительную работу на открытом воздухе", - сообщается в докладе.
При этом ЦБ уточняет, что отечественные оценки последствий изменения климата на экономику России сильно отличаются друг от друга в зависимости от подхода, а также из-за неравномерного распределения ущерба по регионам страны.
Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Будущее в соцпакете: как долгосрочные программы меняют рынок труда
29 августа, 08:02
 
ЭкономикаРОССИЯБанк РоссииЦентральный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала