Климатические факторы будут сильно влиять на рынок труда, заявили в ЦБ

16.09.2025

Климатические факторы будут сильно влиять на рынок труда, заявили в ЦБ

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Климатические факторы в обозримой перспективе более серьезно будут влиять на рынок труда и занятость населения России, сообщается в докладе ЦБ "Физические климатические риски: подходы к анализу и учету в финансовом секторе" . "Климатические факторы в обозримой перспективе все более серьезно влияют на рынок труда и занятость населения Российской Федерации через потери рабочего времени, вызванные увеличением частоты и масштабов опасных природных явлений, и снижение производительности труда (главным образом на открытом воздухе), вызванное экстремальными погодными условиями", - отмечается в докладе для общественных консультаций. По оценке Росгидромета, при условии реализации "благоприятного сценария изменений климата" и успешной адаптации к ним, потери рабочего времени в России в 2030 году будут пренебрежимо малы и составят 0,01%. "Однако в рамках пессимистических сценариев эти потери будут возрастать. Среди отраслей наибольшие потери рабочего времени придутся на сельское хозяйство и строительство, то есть на отрасли, предполагающие длительную работу на открытом воздухе", - сообщается в докладе. При этом ЦБ уточняет, что отечественные оценки последствий изменения климата на экономику России сильно отличаются друг от друга в зависимости от подхода, а также из-за неравномерного распределения ущерба по регионам страны.

