Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предсказали падение ключевого города в зоне СВО - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250918/svo-862413194.html
На Западе предсказали падение ключевого города в зоне СВО
На Западе предсказали падение ключевого города в зоне СВО - 18.09.2025, ПРАЙМ
На Западе предсказали падение ключевого города в зоне СВО
Украинские вооруженные силы вскоре могут уступить стратегически важный город на фронте — Красноармейск (украинское название — Покровск. — Прим. ред.), сообщает... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T07:23+0300
2025-09-18T07:26+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
красноармейск
всу
вс рф
днр
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы вскоре могут уступить стратегически важный город на фронте — Красноармейск (украинское название — Покровск. — Прим. ред.), сообщает телеканал Sky News."Оборона ключевого города Красноармейска, которую украинские войска удерживали более года, близится к завершению, поскольку российские силы продолжают давить на украинские позиции", — отмечается в материале.Марина Мирон, эксперт отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, отмечает ухудшение положения ВСУ в районе Красноармейска. Это происходит из-за того, что российские войска взяли под контроль все линии снабжения и создали область поражения, используя беспилотные аппараты. По словам Мирон, если украинские войска покинут этот населенный пункт, то российским силам откроется прямой путь к таким значимым населенным пунктам, как Краматорск и Славянск. Красноармейск считается одним из ключевых центров ВСУ в Донецкой Народной Республике и для всей украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица". Он расположен в 66 километрах северо-западнее Донецка. Во вторник начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время самые ожесточенные сражения развернулись в районе Красноармейска, где противник, несмотря на значительные потери, безуспешно пытается остановить продвижение российских войск.
https://1prime.ru/20250916/zayavlenie-862364261.html
красноармейск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, красноармейск, всу, вс рф, днр, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, Красноармейск, ВСУ, ВС РФ, ДНР, Валерий Герасимов
07:23 18.09.2025 (обновлено: 07:26 18.09.2025)
 
На Западе предсказали падение ключевого города в зоне СВО

SN: ВСУ скоро не смогут сдерживать наступление армии России на Красноармейск

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы вскоре могут уступить стратегически важный город на фронте — Красноармейск (украинское название — Покровск. — Прим. ред.), сообщает телеканал Sky News.
"Оборона ключевого города Красноармейска, которую украинские войска удерживали более года, близится к завершению, поскольку российские силы продолжают давить на украинские позиции", — отмечается в материале.
Марина Мирон, эксперт отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, отмечает ухудшение положения ВСУ в районе Красноармейска. Это происходит из-за того, что российские войска взяли под контроль все линии снабжения и создали область поражения, используя беспилотные аппараты.
По словам Мирон, если украинские войска покинут этот населенный пункт, то российским силам откроется прямой путь к таким значимым населенным пунктам, как Краматорск и Славянск.
Красноармейск считается одним из ключевых центров ВСУ в Донецкой Народной Республике и для всей украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица". Он расположен в 66 километрах северо-западнее Донецка.
Во вторник начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время самые ожесточенные сражения развернулись в районе Красноармейска, где противник, несмотря на значительные потери, безуспешно пытается остановить продвижение российских войск.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Уже рушится": в США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
16 сентября, 23:26
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеКрасноармейскВСУВС РФДНРВалерий Герасимов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала