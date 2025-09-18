https://1prime.ru/20250918/svo-862413194.html

На Западе предсказали падение ключевого города в зоне СВО

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы вскоре могут уступить стратегически важный город на фронте — Красноармейск (украинское название — Покровск. — Прим. ред.), сообщает телеканал Sky News."Оборона ключевого города Красноармейска, которую украинские войска удерживали более года, близится к завершению, поскольку российские силы продолжают давить на украинские позиции", — отмечается в материале.Марина Мирон, эксперт отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, отмечает ухудшение положения ВСУ в районе Красноармейска. Это происходит из-за того, что российские войска взяли под контроль все линии снабжения и создали область поражения, используя беспилотные аппараты. По словам Мирон, если украинские войска покинут этот населенный пункт, то российским силам откроется прямой путь к таким значимым населенным пунктам, как Краматорск и Славянск. Красноармейск считается одним из ключевых центров ВСУ в Донецкой Народной Республике и для всей украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица". Он расположен в 66 километрах северо-западнее Донецка. Во вторник начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время самые ожесточенные сражения развернулись в районе Красноармейска, где противник, несмотря на значительные потери, безуспешно пытается остановить продвижение российских войск.

