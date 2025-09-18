На Западе предсказали падение ключевого города в зоне СВО

https://1prime.ru/20250918/svo-862413194.html
2025-09-18T07:23+0300
2025-09-18T07:23+0300
2025-09-18T07:26+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
красноармейск
всу
вс рф
днр
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы вскоре могут уступить стратегически важный город на фронте — Красноармейск (украинское название — Покровск. — Прим. ред.), сообщает телеканал Sky News."Оборона ключевого города Красноармейска, которую украинские войска удерживали более года, близится к завершению, поскольку российские силы продолжают давить на украинские позиции", — отмечается в материале.Марина Мирон, эксперт отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, отмечает ухудшение положения ВСУ в районе Красноармейска. Это происходит из-за того, что российские войска взяли под контроль все линии снабжения и создали область поражения, используя беспилотные аппараты. По словам Мирон, если украинские войска покинут этот населенный пункт, то российским силам откроется прямой путь к таким значимым населенным пунктам, как Краматорск и Славянск. Красноармейск считается одним из ключевых центров ВСУ в Донецкой Народной Республике и для всей украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица". Он расположен в 66 километрах северо-западнее Донецка. Во вторник начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время самые ожесточенные сражения развернулись в районе Красноармейска, где противник, несмотря на значительные потери, безуспешно пытается остановить продвижение российских войск.
https://1prime.ru/20250916/zayavlenie-862364261.html
красноармейск
конфликт на украине, красноармейск, всу, вс рф, днр, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, Красноармейск, ВСУ, ВС РФ, ДНР, Валерий Герасимов
