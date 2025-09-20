Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия запретила вывоз некоторых видов промышленных товаров - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250920/belorussija-862538603.html
Белоруссия запретила вывоз некоторых видов промышленных товаров
Белоруссия запретила вывоз некоторых видов промышленных товаров - 20.09.2025, ПРАЙМ
Белоруссия запретила вывоз некоторых видов промышленных товаров
Правительство Белоруссии установило временный запрет с 23 сентября на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T01:48+0300
2025-09-20T01:48+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
рф
киргизия
еаэс
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862538603.jpg?1758322093
МИНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии установило временный запрет с 23 сентября на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров. "Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе. Также в тексте документа отмечается, что данная мера распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу решения и фактический вывоз которых осуществляется после 23 сентября 2025 года, а также на товары, помещенные в республике под таможенные процедуры временного вывоза и переработки вне таможенной территории и фактически вывезенные за пределы ЕАЭС до 23 сентября, которые помещаются под таможенную процедуру экспорта. В приложении, в котором перечисляются товары, на которые распространяется решение, - около 215 кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В частности, это некоторые товары для медицины и ветеринарии, фотопленки, реагенты, отходы стали, ядерные реакторы, паровые котлы, генераторы, двигатели, насосы, холодильное оборудование, некоторые машины, оборудование и станки для отдельных отраслей, аккумуляторы, телефоны, звукозаписывающее оборудование, мониторы, проекторы, локомотивы, вагоны, тракторы, автомобили, шасси, беспилотники и другое. При этом прописан ряд исключений. Например, постановление не распространяется на товары с документами, подтверждающими белорусское или российское происхождение, на товары, полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Решение также не распространяется на товары, вывозимые по разовым лицензиям, на перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, на товары, перемещаемые между частями территории России, вывозимые из Белоруссию в РФ в рамках Союзного государства, на вывозимые Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с заинтересованным государственным органом, и ряд других случаев. Основные положения документа вступают в силу с 23 сентября 2025 года. Постановление действует по 22 марта 2026 года. Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров. В сентябре 2024 года в перечень было внесено около 280 позиций, в марте этого года - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
белоруссия
рф
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, рф, киргизия, еаэс, совет министров
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, РФ, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, совет министров
01:48 20.09.2025
 
Белоруссия запретила вывоз некоторых видов промышленных товаров

Белоруссия ограничила вывоз некоторых видов промышленных товаров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии установило временный запрет с 23 сентября на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
Также в тексте документа отмечается, что данная мера распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу решения и фактический вывоз которых осуществляется после 23 сентября 2025 года, а также на товары, помещенные в республике под таможенные процедуры временного вывоза и переработки вне таможенной территории и фактически вывезенные за пределы ЕАЭС до 23 сентября, которые помещаются под таможенную процедуру экспорта.
В приложении, в котором перечисляются товары, на которые распространяется решение, - около 215 кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В частности, это некоторые товары для медицины и ветеринарии, фотопленки, реагенты, отходы стали, ядерные реакторы, паровые котлы, генераторы, двигатели, насосы, холодильное оборудование, некоторые машины, оборудование и станки для отдельных отраслей, аккумуляторы, телефоны, звукозаписывающее оборудование, мониторы, проекторы, локомотивы, вагоны, тракторы, автомобили, шасси, беспилотники и другое.
При этом прописан ряд исключений. Например, постановление не распространяется на товары с документами, подтверждающими белорусское или российское происхождение, на товары, полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Решение также не распространяется на товары, вывозимые по разовым лицензиям, на перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, на товары, перемещаемые между частями территории России, вывозимые из Белоруссию в РФ в рамках Союзного государства, на вывозимые Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с заинтересованным государственным органом, и ряд других случаев.
Основные положения документа вступают в силу с 23 сентября 2025 года. Постановление действует по 22 марта 2026 года.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров. В сентябре 2024 года в перечень было внесено около 280 позиций, в марте этого года - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
 
ЭкономикаМировая экономикаБЕЛОРУССИЯРФКИРГИЗИЯЕАЭСсовет министров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала