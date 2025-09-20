https://1prime.ru/20250920/belorussija-862538603.html
Белоруссия запретила вывоз некоторых видов промышленных товаров
2025-09-20T01:48+0300
МИНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии установило временный запрет с 23 сентября на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
Также в тексте документа отмечается, что данная мера распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу решения и фактический вывоз которых осуществляется после 23 сентября 2025 года, а также на товары, помещенные в республике под таможенные процедуры временного вывоза и переработки вне таможенной территории и фактически вывезенные за пределы ЕАЭС до 23 сентября, которые помещаются под таможенную процедуру экспорта.
В приложении, в котором перечисляются товары, на которые распространяется решение, - около 215 кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В частности, это некоторые товары для медицины и ветеринарии, фотопленки, реагенты, отходы стали, ядерные реакторы, паровые котлы, генераторы, двигатели, насосы, холодильное оборудование, некоторые машины, оборудование и станки для отдельных отраслей, аккумуляторы, телефоны, звукозаписывающее оборудование, мониторы, проекторы, локомотивы, вагоны, тракторы, автомобили, шасси, беспилотники и другое.
При этом прописан ряд исключений. Например, постановление не распространяется на товары с документами, подтверждающими белорусское или российское происхождение, на товары, полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Решение также не распространяется на товары, вывозимые по разовым лицензиям, на перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, на товары, перемещаемые между частями территории России, вывозимые из Белоруссию в РФ в рамках Союзного государства, на вывозимые Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с заинтересованным государственным органом, и ряд других случаев.
Основные положения документа вступают в силу с 23 сентября 2025 года. Постановление действует по 22 марта 2026 года.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров. В сентябре 2024 года в перечень было внесено около 280 позиций, в марте этого года - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
