https://1prime.ru/20250920/moskva-862562910.html

"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко

"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко - 20.09.2025, ПРАЙМ

"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о восстановлении границ 1991 года... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T19:43+0300

2025-09-20T19:43+0300

2025-09-20T19:43+0300

спецоперация на украине

украина

москва

великобритания

владимир путин

валерий залужный

рада

всу

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/82820/89/828208977_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d9b01e90ef4ee97cffeebf76350da04e.jpg

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о восстановлении границ 1991 года и походе на Москву, иронично предложил ему возглавить военное подразделение и попробовать воплотить задуманное."Виктор Андреевич, конечно, хорошо рассуждать о военной стратегии, занимаясь лепкой горшков в своем поместье. Ждем вашего решения возглавить ополчение села Новые Безрадичи и, взяв Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор — аж до Москвы", — написал он.В субботу экс-президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что Украина, находясь в сложной экономической и демографической ситуации, должна стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".В России третий тур президентских выборов на Украине в 2004 году и победа Виктора Ющенко расценивались как государственный переворот. Президент России Владимир Путин отмечал, что после руководства Ющенко ситуация на Украине ухудшилась.Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не стоит надеяться на чудо, которое позволит Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.Российский президент на совещании с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что цель урегулирования конфликта на Украине заключается не в краткосрочном перемирии и передышке для перегруппировки сил с последующим продолжением конфликта, а в достижении долгосрочного мира. Он подчеркнул, что Москва продолжает защищать интересы российского народа, в этом заключается суть спецоперации. Путин также отмечал, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в данном регионе".

https://1prime.ru/20250917/ukraina-862407041.html

https://1prime.ru/20250920/dombrovskis-862551123.html

украина

москва

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, великобритания, владимир путин, валерий залужный, рада, всу, совбез