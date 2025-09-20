"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко
Дмитрук призвал Ющенко последовать собственному совету и пойти на Москву
© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного
Спасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о восстановлении границ 1991 года и походе на Москву, иронично предложил ему возглавить военное подразделение и попробовать воплотить задуманное.
"Виктор Андреевич, конечно, хорошо рассуждать о военной стратегии, занимаясь лепкой горшков в своем поместье. Ждем вашего решения возглавить ополчение села Новые Безрадичи и, взяв Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор — аж до Москвы", — написал он.
В субботу экс-президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что Украина, находясь в сложной экономической и демографической ситуации, должна стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".
В России третий тур президентских выборов на Украине в 2004 году и победа Виктора Ющенко расценивались как государственный переворот. Президент России Владимир Путин отмечал, что после руководства Ющенко ситуация на Украине ухудшилась.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не стоит надеяться на чудо, которое позволит Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.
Российский президент на совещании с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что цель урегулирования конфликта на Украине заключается не в краткосрочном перемирии и передышке для перегруппировки сил с последующим продолжением конфликта, а в достижении долгосрочного мира. Он подчеркнул, что Москва продолжает защищать интересы российского народа, в этом заключается суть спецоперации. Путин также отмечал, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в данном регионе".