Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250920/moskva-862562910.html
"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко
"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко - 20.09.2025, ПРАЙМ
"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о восстановлении границ 1991 года... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T19:43+0300
2025-09-20T19:43+0300
спецоперация на украине
украина
москва
великобритания
владимир путин
валерий залужный
рада
всу
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/89/828208977_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d9b01e90ef4ee97cffeebf76350da04e.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о восстановлении границ 1991 года и походе на Москву, иронично предложил ему возглавить военное подразделение и попробовать воплотить задуманное."Виктор Андреевич, конечно, хорошо рассуждать о военной стратегии, занимаясь лепкой горшков в своем поместье. Ждем вашего решения возглавить ополчение села Новые Безрадичи и, взяв Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор — аж до Москвы", — написал он.В субботу экс-президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что Украина, находясь в сложной экономической и демографической ситуации, должна стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".В России третий тур президентских выборов на Украине в 2004 году и победа Виктора Ющенко расценивались как государственный переворот. Президент России Владимир Путин отмечал, что после руководства Ющенко ситуация на Украине ухудшилась.Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не стоит надеяться на чудо, которое позволит Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.Российский президент на совещании с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что цель урегулирования конфликта на Украине заключается не в краткосрочном перемирии и передышке для перегруппировки сил с последующим продолжением конфликта, а в достижении долгосрочного мира. Он подчеркнул, что Москва продолжает защищать интересы российского народа, в этом заключается суть спецоперации. Путин также отмечал, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в данном регионе".
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862407041.html
https://1prime.ru/20250920/dombrovskis-862551123.html
украина
москва
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/89/828208977_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2c01f44581b891dfbcf587820a0822ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, великобритания, владимир путин, валерий залужный, рада, всу, совбез
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, Валерий Залужный, Рада, ВСУ, Совбез
19:43 20.09.2025
 
"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко

Дмитрук призвал Ющенко последовать собственному совету и пойти на Москву

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного
Спасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Спасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о восстановлении границ 1991 года и походе на Москву, иронично предложил ему возглавить военное подразделение и попробовать воплотить задуманное.
"Виктор Андреевич, конечно, хорошо рассуждать о военной стратегии, занимаясь лепкой горшков в своем поместье. Ждем вашего решения возглавить ополчение села Новые Безрадичи и, взяв Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор — аж до Москвы", — написал он.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ
17 сентября, 22:27
В субботу экс-президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что Украина, находясь в сложной экономической и демографической ситуации, должна стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".
В России третий тур президентских выборов на Украине в 2004 году и победа Виктора Ющенко расценивались как государственный переворот. Президент России Владимир Путин отмечал, что после руководства Ющенко ситуация на Украине ухудшилась.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не стоит надеяться на чудо, которое позволит Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.
Российский президент на совещании с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что цель урегулирования конфликта на Украине заключается не в краткосрочном перемирии и передышке для перегруппировки сил с последующим продолжением конфликта, а в достижении долгосрочного мира. Он подчеркнул, что Москва продолжает защищать интересы российского народа, в этом заключается суть спецоперации. Путин также отмечал, что мир на Украине должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в данном регионе".
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
ЕК хочет финансировать Украину через займы на возмещение ущерба
15:29
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ПутинВалерий ЗалужныйРадаВСУСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала