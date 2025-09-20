https://1prime.ru/20250920/rossiya-862565150.html

Финальное шоу конкурса "Интервидение" началось

Финальное шоу конкурса "Интервидение" началось - 20.09.2025, ПРАЙМ

Финальное шоу конкурса "Интервидение" началось

Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele. От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

