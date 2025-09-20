https://1prime.ru/20250920/rossiya-862565150.html
Финальное шоу конкурса "Интервидение" началось
Финальное шоу конкурса "Интервидение" началось - 20.09.2025, ПРАЙМ
Финальное шоу конкурса "Интервидение" началось
Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T20:43+0300
2025-09-20T20:43+0300
2025-09-20T20:43+0300
бизнес
москва
московская область
индия
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862564982_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_56bbc53c739c0f7aae935b3b7b565141.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele. От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://1prime.ru/20240319/lyube-846477933.html
москва
московская область
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862564982_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_65ceef8686ac084023b7a46b1f95d367.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, московская область, индия, владимир путин, в мире
Бизнес, МОСКВА, Московская область, ИНДИЯ, Владимир Путин, В мире
Финальное шоу конкурса "Интервидение" началось
Финальное шоу конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене