https://1prime.ru/20250921/brazilija-862570961.html
Бразилия исключила США из форума на Генассамблее ООН
Бразилия исключила США из форума на Генассамблее ООН - 21.09.2025, ПРАЙМ
Бразилия исключила США из форума на Генассамблее ООН
Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках ГА ООН, сообщило CNN Brasil. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T03:29+0300
2025-09-21T03:29+0300
2025-09-21T04:38+0300
экономика
мировая экономика
общество
бразилия
сша
нью-йорк
дональд трамп
лула да силва
джо байден
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862570961.jpg?1758418717
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - ПРАЙМ. Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках ГА ООН, сообщило CNN Brasil. "На фоне американских санкций Бразилия исключила Соединенные Штаты из второго форума "В защиту демократии и против экстремизма". Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН", - отмечает СМИ. Мероприятие организовано президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой совместно с президентами Чили Габриэлем Боричем, Испании Педро Санчесом, Колумбии Густаво Петро и Уругвая Яманду Орси. Ожидается участие представителей около 30 стран. В прошлом году, при администрации Джо Байдена, США были приглашены на первое заседание форума и направили представителя госдепартамента. СМИ отмечает, что решение не приглашать США было принято из-за действий президента Дональда Трампа, который "ставит под сомнение бразильскую демократию и нападает на такие институты, как избирательная и судебная система". Минфин США в июле ввел санкции против судьи верховного суда страны Алешандри ди Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций.
бразилия
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , бразилия, сша, нью-йорк, дональд трамп, лула да силва, джо байден, оон, минфин сша, минфин
Экономика, Мировая экономика, Общество , БРАЗИЛИЯ, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Лула да Силва, Джо Байден, ООН, Минфин США, Минфин
Бразилия исключила США из форума на Генассамблее ООН
CNN Brasil: Бразилия исключила США из форума в защиту демократии на ГА ООН
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - ПРАЙМ. Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках ГА ООН, сообщило CNN Brasil.
"На фоне американских санкций Бразилия исключила Соединенные Штаты из второго форума "В защиту демократии и против экстремизма". Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН", - отмечает СМИ.
Мероприятие организовано президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой совместно с президентами Чили Габриэлем Боричем, Испании Педро Санчесом, Колумбии Густаво Петро и Уругвая Яманду Орси. Ожидается участие представителей около 30 стран.
В прошлом году, при администрации Джо Байдена, США были приглашены на первое заседание форума и направили представителя госдепартамента.
СМИ отмечает, что решение не приглашать США было принято из-за действий президента Дональда Трампа, который "ставит под сомнение бразильскую демократию и нападает на такие институты, как избирательная и судебная система".
Минфин США в июле ввел санкции против судьи верховного суда страны Алешандри ди Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций.