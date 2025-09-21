https://1prime.ru/20250921/brazilija-862570961.html

Бразилия исключила США из форума на Генассамблее ООН

Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках ГА ООН, сообщило CNN Brasil. | 21.09.2025, ПРАЙМ

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - ПРАЙМ. Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках ГА ООН, сообщило CNN Brasil. "На фоне американских санкций Бразилия исключила Соединенные Штаты из второго форума "В защиту демократии и против экстремизма". Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН", - отмечает СМИ. Мероприятие организовано президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой совместно с президентами Чили Габриэлем Боричем, Испании Педро Санчесом, Колумбии Густаво Петро и Уругвая Яманду Орси. Ожидается участие представителей около 30 стран. В прошлом году, при администрации Джо Байдена, США были приглашены на первое заседание форума и направили представителя госдепартамента. СМИ отмечает, что решение не приглашать США было принято из-за действий президента Дональда Трампа, который "ставит под сомнение бразильскую демократию и нападает на такие институты, как избирательная и судебная система". Минфин США в июле ввел санкции против судьи верховного суда страны Алешандри ди Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций.

