Эксперт оценил перспективы выплаты дивидендов госкомпаниями - 22.09.2025
Эксперт оценил перспективы выплаты дивидендов госкомпаниями
2025-09-22T15:49+0300
2025-09-22T15:49+0300
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Компании с участием государства обычно платят хорошие дивиденды, и вряд ли эта ситуация изменится в обозримом будущем, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора АО "Эксперт РА" Александр Сараев."У государства как акционера есть два мотива стимулировать выплаты дивидендов: пополнение бюджета и повышение инвестпривлекательности госкомпаний, особенно в преддверии реализации большой программы IPO госструктур", – отметил Сараев.Ожидаемое продолжение смягчения денежно-кредитной политики регулятора поддерживает оптимизм участников рынка, добавил он.Даже если ключевая ставка будет снижаться медленно, это даст сокращение стоимости фондирования на 2-3 пункта до конца года, что позитивно скажется на росте процентной маржи, полагает эксперт.Он привел в пример недавно прошедшее вторичное публичное размещение акций банка ВТБ. Согласно обнародованным в минувшую пятницу итогам SPO, банк привлек до 84,7 миллиарда рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 180 миллиардов рублей."Задача привлечь более 80 миллиардов рублей на текущем рынке, конечно, была амбициозной, но оказалась реальной. Причем небывалую активность показали частные инвесторы", - отметил Сараев.Для сравнения, весь объем IPO в 2024 году составил около 80 миллиардов рублей. Это означает, что рынок акционерного капитала в России жив и на нем есть возможности для проведения других сделок.
