В Китае раскрыли, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил - 22.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250922/rossiya-862600703.html
В Китае раскрыли, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил
Китайский портал Sohu сообщает о жестких мерах, предпринятых Россией после размещения в Японии американской ракетной системы средней дальности Typhon,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T07:44+0300
2025-09-22T07:44+0300
нефть
курильские острова
сша
япония
омск
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Китайский портал Sohu сообщает о жестких мерах, предпринятых Россией после размещения в Японии американской ракетной системы средней дальности Typhon, расположенной в непосредственной близости от Курильских островов. Россия ответила на это развертыванием берегового ракетного комплекса "Бастион". "В ответ (На развертывание комплекса. — Прим. Ред.) Россия оперативно предприняла действия, разместив ракетный комплекс "Бастион" на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики для его усиления и всесторонне укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота", — говорится в материале. Издание подчеркивает, что американо-японские военные маневры Resolute Dragon усиливают напряженность в регионе в связи с установкой комплекса средней дальности Typhon рядом с Курильскими островами. "Размещение такого оружия вблизи границ России не только напрямую угрожает национальной безопасности, но и приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе", — отмечается в статье. Согласно информации японского министерства обороны, в учениях Resolute Dragon 25, которые будут проходить с 11 по 25 сентября, задействованы более 14 тысяч военных сил самообороны Японии и около пяти тысяч военнослужащих США, в том числе морская пехота, армия, военно-морские и военно-воздушные силы. В рамках учений США планируют развернуть и испытать новую ракетную систему Typhon, которая будет временно размещена на базе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути. На прошлой неделе в ходе командно-штабных учений Тихоокеанского флота атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по цели на акватории Охотского моря. Тринадцатого сентября расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота выполнил ракетный запуск крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, находившейся на расстоянии около 350 километров, с позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды.
курильские острова
сша
япония
нефть, курильские острова, сша, япония, омск
Нефть, Курильские острова, США, ЯПОНИЯ, ОМСК
07:44 22.09.2025
 
В Китае раскрыли, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил

Sohu: Россия быстро ответила на размещение ракетного комплекса США у Курил

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Китайский портал Sohu сообщает о жестких мерах, предпринятых Россией после размещения в Японии американской ракетной системы средней дальности Typhon, расположенной в непосредственной близости от Курильских островов. Россия ответила на это развертыванием берегового ракетного комплекса "Бастион".
"В ответ (На развертывание комплекса. — Прим. Ред.) Россия оперативно предприняла действия, разместив ракетный комплекс "Бастион" на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики для его усиления и всесторонне укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что американо-японские военные маневры Resolute Dragon усиливают напряженность в регионе в связи с установкой комплекса средней дальности Typhon рядом с Курильскими островами.
"Размещение такого оружия вблизи границ России не только напрямую угрожает национальной безопасности, но и приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе", — отмечается в статье.
Согласно информации японского министерства обороны, в учениях Resolute Dragon 25, которые будут проходить с 11 по 25 сентября, задействованы более 14 тысяч военных сил самообороны Японии и около пяти тысяч военнослужащих США, в том числе морская пехота, армия, военно-морские и военно-воздушные силы.
В рамках учений США планируют развернуть и испытать новую ракетную систему Typhon, которая будет временно размещена на базе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути.
На прошлой неделе в ходе командно-штабных учений Тихоокеанского флота атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по цели на акватории Охотского моря. Тринадцатого сентября расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота выполнил ракетный запуск крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, находившейся на расстоянии около 350 километров, с позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды.
НефтьКурильские островаСШАЯПОНИЯОМСК
 
 
