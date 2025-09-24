https://1prime.ru/20250924/aes-862717133.html
РФ и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности
РФ и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности
2025-09-24T15:01+0300
2025-09-24T15:01+0300
2025-09-24T15:01+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран подпишут ряд документов по проектированию и строительству АЭС малой мощности в Иране, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. "Для реализации меморандума будут подготовлены и подписаны договоренности по проектированию и строительству станций на основе малых модульных реакторов между профильными организациями сторон", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба ОАЭИ.
РФ и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности
