РФ и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности - 24.09.2025
РФ и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности
РФ и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности
Россия и Иран подпишут ряд документов по проектированию и строительству АЭС малой мощности в Иране, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:01+0300
2025-09-24T15:01+0300
энергетика
россия
росатом
иран
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран подпишут ряд документов по проектированию и строительству АЭС малой мощности в Иране, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. "Для реализации меморандума будут подготовлены и подписаны договоренности по проектированию и строительству станций на основе малых модульных реакторов между профильными организациями сторон", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба ОАЭИ.
иран
россия, росатом, иран, аэс
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, ИРАН, АЭС
15:01 24.09.2025
 
РФ и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности

ОАЭИ: РФ и Иран подпишут документы по проектированию и строительству АЭС малой мощности

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран подпишут ряд документов по проектированию и строительству АЭС малой мощности в Иране, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
"Для реализации меморандума будут подготовлены и подписаны договоренности по проектированию и строительству станций на основе малых модульных реакторов между профильными организациями сторон", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба ОАЭИ.
