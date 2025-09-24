https://1prime.ru/20250924/arest-862724229.html

Председатель совдира "Корпорации СТС" попросилась под домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве, просит отправить ее под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Для себя я вижу меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Черных в ходе заседания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Она заявила, что ее оговорил, "чтобы не сидеть в тюрьме", экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Черных не признала своей вины, утверждая, что все деньги были потрачены надлежащим образом и что она "с этих денег никогда в жизни ни копейки не брала и не получала", как и ее компания, что, по ее словам, подтверждено документально. Ее адвокат отметил, что следствие не объясняет, каким способом произошло хищение средств, в котором обвиняют Черных. Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.

