"Газпром нефтехим Салават" подвергся новой атаке беспилотниками

2025-09-24T08:56+0300
2025-09-24T08:56+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии подвергся очередной террористической атаке БПЛА, сообщил глава региона Радий Хабиров в своём Telegram-канале."Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - сообщил Хабиров.
08:56 24.09.2025
 
