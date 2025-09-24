https://1prime.ru/20250924/ataka-862692700.html
"Газпром нефтехим Салават" подвергся новой атаке беспилотниками
2025-09-24T08:56+0300
энергетика
газпром
башкирия
нефть
россия
радий хабиров
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии подвергся очередной террористической атаке БПЛА, сообщил глава региона Радий Хабиров в своём Telegram-канале."Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - сообщил Хабиров.
