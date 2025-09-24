https://1prime.ru/20250924/avia-862728693.html
Air Arabia отменила зимнюю полетную программу из Сочи в Шарджу
2025-09-24T18:18+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Air Arabia сняла зимнюю полетную программу из Сочи в третий по величине город в ОАЭ Шарджу, с 26 октября рейсов в расписании перевозчика нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Air Arabia сняла зимнюю полетную программу из Сочи в Шарджу. Рейсов арабского перевозчика нет в расписании с 26 октября", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. По информации ассоциации, пассажирам предлагается возврат средств либо ваучер на перелет в течение года – перевозчик планирует вернуться в Сочи в летнем сезоне 2026 года. "Представители туристического рынка говорят, что дефицита авиаперевозки в ОАЭ из Сочи нет и с уходом Air Arabia не предвидится. Однако туристы, которые планировали перелет Air Arabia через Шарджу в Юго-Восточную Азию, действительно, могут столкнуться с определенными сложностями, особенно в части новогодних туров. Альтернативные билеты на высокие даты могут быть дороже", - добавили в АТОР.
