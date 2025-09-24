https://1prime.ru/20250924/bajden-862686116.html

Экс-помощница Байдена призвала Трампа прекратить военную помощь Украине

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Бывшая помощница Байдена и обозреватель RT Тара Рид выразила мнение в беседе с РИА Новости, что администрация президента США Дональда Трампа может предпринять шаги для восстановления отношений с Россией, одним из таких шагов может быть прекращение военной помощи Украине. "Я надеюсь, что администрация Трампа предпримет шаги для восстановления отношений (с Россией – ред.). И одним из первых шагов было бы полное прекращение любой помощи и поставок оружия Украине. А вторым шагом было бы снятие всех санкций, введенных в отношении России. Думаю, что эти две вещи могут стать первостепенными", - сказала Рид. Она отметила, что, к большому сожалению, неолибералы и неоконсерваторы одержимы идей войны. "Они очень сосредоточены на том, чтобы развязать войну с Москвой", - подчеркнула Рид. Экс-помощница Байдена указала, что не одобряла таких идей неолибералов и неоконсерваторов, когда жила в США, за что была подвергнута критике в социальных сетях. Кроме того, она подвергалась критике в свой адрес, в том числе и по причине получения российского гражданства. "В социальных сетях присутствует критика в мой адрес из-за получения российского паспорта… И, конечно, в этой связи есть критика в социальных сетях, где меня обвиняют в шпионаже", - добавила Рид. Накануне президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате.

