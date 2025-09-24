Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-помощница Байдена прокомментировала получение российского паспорта - 24.09.2025
Экс-помощница Байдена прокомментировала получение российского паспорта
Экс-помощница Байдена прокомментировала получение российского паспорта - 24.09.2025, ПРАЙМ
Экс-помощница Байдена прокомментировала получение российского паспорта
Получение российского паспорта является отличной возможностью начать новую жизнь в России, и семья в США восприняла эту новость с радостью и пониманием,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T03:45+0300
2025-09-24T04:03+0300
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Получение российского паспорта является отличной возможностью начать новую жизнь в России, и семья в США восприняла эту новость с радостью и пониманием, рассказала РИА Новости бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид. В понедельник президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. "Моя семья и друзья в Соединенных Штатах хорошо приняли это (получение гражданства – ред.), потому что в США в мой адрес звучали серьезные угрозы, пока я жила там. Так что моя семья очень рада за меня и знает, что я смогу перестроить свою жизнь здесь, в России", - сказала Рид. Она уточнила, что подала заявление на получение российского паспорта в этом году и это событие стало знаковым в её жизни. "В этом году мы подали официальное заявление (на получение гражданства – ред.). Это очень важное событие для меня, и я благодарна (главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT - ред.) Маргарите Симоньян и RT за всю их помощь… в этом сложном процессе", - подчеркнула экс-помощница Байдена. Также Рид рассказала, что очень любит Москву и Россию в целом из-за природы. Она сказала, что уже задумывается о приобретении дачи в каком-нибудь российском регионе, а в этом году планирует начать изучение Алтая и Сибири.
03:45 24.09.2025 (обновлено: 04:03 24.09.2025)
 
Экс-помощница Байдена прокомментировала получение российского паспорта

Тара Рид назвала получение российского паспорта возможностью начать новую жизнь

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Получение российского паспорта является отличной возможностью начать новую жизнь в России, и семья в США восприняла эту новость с радостью и пониманием, рассказала РИА Новости бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид.
В понедельник президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате.
"Моя семья и друзья в Соединенных Штатах хорошо приняли это (получение гражданства – ред.), потому что в США в мой адрес звучали серьезные угрозы, пока я жила там. Так что моя семья очень рада за меня и знает, что я смогу перестроить свою жизнь здесь, в России", - сказала Рид.
Она уточнила, что подала заявление на получение российского паспорта в этом году и это событие стало знаковым в её жизни.
"В этом году мы подали официальное заявление (на получение гражданства – ред.). Это очень важное событие для меня, и я благодарна (главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT - ред.) Маргарите Симоньян и RT за всю их помощь… в этом сложном процессе", - подчеркнула экс-помощница Байдена.
Также Рид рассказала, что очень любит Москву и Россию в целом из-за природы. Она сказала, что уже задумывается о приобретении дачи в каком-нибудь российском регионе, а в этом году планирует начать изучение Алтая и Сибири.
 
