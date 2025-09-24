https://1prime.ru/20250924/belorussiya-862730242.html

Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии

Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии - 24.09.2025, ПРАЙМ

Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии

Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T18:41+0300

2025-09-24T18:41+0300

2025-09-24T18:41+0300

бизнес

мировая экономика

белоруссия

польша

дональд туск

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cf6b9cfb409b18bca455052c5181bbe.jpg

ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. "Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии. "Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее. "Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он. В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест". После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.

https://1prime.ru/20250923/belorussiya-862668040.html

белоруссия

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, белоруссия, польша, дональд туск, еаэс