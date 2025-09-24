https://1prime.ru/20250924/belorussiya-862730242.html
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии - 24.09.2025, ПРАЙМ
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии
Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T18:41+0300
2025-09-24T18:41+0300
2025-09-24T18:41+0300
бизнес
мировая экономика
белоруссия
польша
дональд туск
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cf6b9cfb409b18bca455052c5181bbe.jpg
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. "Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии. "Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее. "Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он. В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест". После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
https://1prime.ru/20250923/belorussiya-862668040.html
белоруссия
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_bc9813b55be7ebb0e759b17aa035a8f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, белоруссия, польша, дональд туск, еаэс
Бизнес, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, Дональд Туск, ЕАЭС
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии
Перед въездом на границу Польши и Белоруссии машины ожидают открытия пункта пропуска
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец.
В ночь на 12 сентября Польша
закрыла границу с Белоруссией
. Польский премьер Дональд Туск
обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг.
"Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии.
"Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее.
"Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он.
В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест".
После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС
, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
В Белоруссии заявили о готовности к открытию границы с Польшей