Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/belorussiya-862730242.html
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии - 24.09.2025, ПРАЙМ
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии
Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T18:41+0300
2025-09-24T18:41+0300
бизнес
мировая экономика
белоруссия
польша
дональд туск
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cf6b9cfb409b18bca455052c5181bbe.jpg
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. "Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии. "Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее. "Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он. В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест". После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
https://1prime.ru/20250923/belorussiya-862668040.html
белоруссия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_bc9813b55be7ebb0e759b17aa035a8f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, белоруссия, польша, дональд туск, еаэс
Бизнес, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, Дональд Туск, ЕАЭС
18:41 24.09.2025
 
Очередь машин ожидает открытия границы Польши и Белоруссии

Перед въездом на границу Польши и Белоруссии машины ожидают открытия пункта пропуска

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг.
"Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии.
"Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее.
"Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он.
В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест".
После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
В Белоруссии заявили о готовности к открытию границы с Польшей
Вчера, 16:56
 
БизнесМировая экономикаБЕЛОРУССИЯПОЛЬШАДональд ТускЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала