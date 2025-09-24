Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новороссийске и Туапсе 16 человек пострадали от атак дронов ВСУ - 24.09.2025, ПРАЙМ
В Новороссийске и Туапсе 16 человек пострадали от атак дронов ВСУ
2025-09-24T20:30+0300
2025-09-24T20:30+0300
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. "В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1. Еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них – несовершеннолетний", - написала Минькова в Telegram-канале.
20:30 24.09.2025
 
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной.
"В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1. Еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них – несовершеннолетний", - написала Минькова в Telegram-канале.
Транспортировка казахстанской нефти через терминал КТК проходит штатно
