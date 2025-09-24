Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил Эрдоган - 24.09.2025
Спецоперация на Украине
Турция намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил Эрдоган
Турция намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил Эрдоган
АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что турецкая сторона намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле с ориентацией на результат. Эрдоган провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Турецком доме в Нью-Йорке, где он находится в связи с 80-й сессией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что диалог с Францией важен для Турции и что они будут продолжать прилагать усилия для развития сотрудничества во многих областях, в первую очередь в сфере торговли, энергетики и оборонной промышленности. Президент Эрдоган заявил, что Турция намерена "оживить и развивать" отношения с Европейским союзом и что для этого необходимо как можно скорее запустить соответствующие механизмы. "Президент Турции отметил, что Турция прилагает максимальные усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной и хочет продвигать переговоры в Стамбуле с ориентацией на результат", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
22:42 24.09.2025
 
Турция намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил Макрону, что Турция намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что турецкая сторона намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле с ориентацией на результат.
Эрдоган провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Турецком доме в Нью-Йорке, где он находится в связи с 80-й сессией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.
Президент Эрдоган отметил, что диалог с Францией важен для Турции и что они будут продолжать прилагать усилия для развития сотрудничества во многих областях, в первую очередь в сфере торговли, энергетики и оборонной промышленности. Президент Эрдоган заявил, что Турция намерена "оживить и развивать" отношения с Европейским союзом и что для этого необходимо как можно скорее запустить соответствующие механизмы.
"Президент Турции отметил, что Турция прилагает максимальные усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной и хочет продвигать переговоры в Стамбуле с ориентацией на результат", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Песков предупредил Украину о последствиях отказов от переговоров
Заголовок открываемого материала