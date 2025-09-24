https://1prime.ru/20250924/germanija-862688802.html

В Германии могут сократить число авиаперелетов

В Германии могут сократить число авиаперелетов - 24.09.2025, ПРАЙМ

В Германии могут сократить число авиаперелетов

Число авиаперелетов могут сократить в Германии на фоне снижения их рентабельности, меры могут затронуть воздушные гавани Дрездена, Кёльна, Лейпцига и других... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T05:33+0300

2025-09-24T05:33+0300

2025-09-24T05:33+0300

бизнес

германия

bild

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862688802.jpg?1758681233

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Число авиаперелетов могут сократить в Германии на фоне снижения их рентабельности, меры могут затронуть воздушные гавани Дрездена, Кёльна, Лейпцига и других городов, заявил глава авиаконцерна Lufthansa Group Йенс Риттер. "Если перелеты станут нерентабельными, мы будем вынуждены сократить маршруты, а самолеты перенаправить в другие места. Список аэропортов, которые следует рассмотреть с точки зрения бизнеса, длинный: Бремен, Дрезден, Кёльн, Лейпциг, Мюнстер, Нюрнберг, Штутгарт - и это лишь несколько из всех", - заявил Риттер в интервью медиагруппе Funke. Риттер также назвал "разочаровывающим" тот факт, что федеральное правительство Германии не запланировало в бюджете на 2026 год никакой помощи для авиаперелётов. Ранее газета Bild сообщила, что по меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, германия, bild