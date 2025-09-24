Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии могут сократить число авиаперелетов
Число авиаперелетов могут сократить в Германии на фоне снижения их рентабельности, меры могут затронуть воздушные гавани Дрездена, Кёльна, Лейпцига и других... | 24.09.2025, ПРАЙМ
бизнес
германия
bild
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Число авиаперелетов могут сократить в Германии на фоне снижения их рентабельности, меры могут затронуть воздушные гавани Дрездена, Кёльна, Лейпцига и других городов, заявил глава авиаконцерна Lufthansa Group Йенс Риттер. "Если перелеты станут нерентабельными, мы будем вынуждены сократить маршруты, а самолеты перенаправить в другие места. Список аэропортов, которые следует рассмотреть с точки зрения бизнеса, длинный: Бремен, Дрезден, Кёльн, Лейпциг, Мюнстер, Нюрнберг, Штутгарт - и это лишь несколько из всех", - заявил Риттер в интервью медиагруппе Funke. Риттер также назвал "разочаровывающим" тот факт, что федеральное правительство Германии не запланировало в бюджете на 2026 год никакой помощи для авиаперелётов. Ранее газета Bild сообщила, что по меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива.
бизнес, германия, bild
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Bild
05:33 24.09.2025
 
В Германии могут сократить число авиаперелетов

В Германии могут сократить число авиарейсов

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Число авиаперелетов могут сократить в Германии на фоне снижения их рентабельности, меры могут затронуть воздушные гавани Дрездена, Кёльна, Лейпцига и других городов, заявил глава авиаконцерна Lufthansa Group Йенс Риттер.
"Если перелеты станут нерентабельными, мы будем вынуждены сократить маршруты, а самолеты перенаправить в другие места. Список аэропортов, которые следует рассмотреть с точки зрения бизнеса, длинный: Бремен, Дрезден, Кёльн, Лейпциг, Мюнстер, Нюрнберг, Штутгарт - и это лишь несколько из всех", - заявил Риттер в интервью медиагруппе Funke.
Риттер также назвал "разочаровывающим" тот факт, что федеральное правительство Германии не запланировало в бюджете на 2026 год никакой помощи для авиаперелётов.
Ранее газета Bild сообщила, что по меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива.
 
